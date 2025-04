Újabb kulcsemberek távoznak Fehérvárról

A Volán már a szezon végi szurkolói ankéton bejelentette, hogy a legtöbb játékossal szerződést hosszabbított, azonban többekkel nem sikerült addigra megállapodni. Most a klub a hivatalos oldalán tudatta, hogy Cameron Gaunce, Csollák Márkó, Chase Berger, és Josh Atkinson is távozik a klubtól. A Hydro Fehérvár a közleményében megköszönte az eddigi közös munkát a játékosoknak.

Többek között Cameron Gaunce is elhagyja a Volánt

Fotó: Fehér Gábor

Fontos távozók a Volánnál

Cameron Gaunce

A komoly NHL és AHL tapasztalattal rendelkező védő tavaly nyáron érkezett Székesfehérvárra, ahol 51-szer lépett pályára az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL), ezeken 6 gól mellett 22 gólpasszt osztott ki. A rutinos hátvéd a bajnokság mellett 2 Magyar Kupa mérkőzésen is játszott, ezeken kétszer talált a hálóba. A Volán őszi Bajnokok Ligája (CHL) szereplésének is részese volt, mind a 6 meccsen jégre lépett, és itt is kiosztott 1 asszisztot.

Csollák Márkó

A fiatal védő 2022-ben érkezett Fehérvárra a MAC HKB Újbudától. A Volán mellett a FEHA19-ben is pályára lépett, az Erste Liga csapatnak meghatározó alakja volt, emellett amikor az ICEHL-ben kapott lehetőséget rendre jó teljesítményt nyújtott. A három év alatt 46 osztrák bajnokin lépett jégre, ezeken 1 gólt szerzett és 5 gólpasszt osztott ki. A FEHA19 szerelésében 86 Erste Liga mérkőzésen játszott, amiken 13 gólt szerzett és 36 gólpasszt osztott ki. A 2024-2025-ös szezonban az OB1 rájátszásába is játszott két meccsen, amiken 1 asszisztot adott. A bajnokságok mellett a Magyar Kupában is szerepelt, összesen 6 mérkőzésen jutott szerephez, amiken 2 találat mellett 5 gólpassz is szerepel a neve mellett. Ebben az idényben a CHL-ben is kipróbálhatta magát, itt két találozó jutott neki.

Chase Berger

Az amerikai támadó is tavaly nyáron csatlakozott a Hydro Fehérvár AV19-hez, ahol az ICEHL-ben 37-szer lépett jégre, amiken 9 gól és 9 gólpassz a mérlege. Ő sem csak a bajnokságban játszott két Magyar Kupa és egy Szuperkupa meccs is jutott neki, ezeken kétszer szolgálta ki a társakat. A Bajnokok Ligájában 5 meccs jutott neki, ahol 1 assziszt fűződik a nevéhez.