Korábbi Volán játékossal erősített a Ferencváros

A FTC-Telekom a következő szezonban már az ICEHL-ben folytatja, a zöld-fehérek ennek megfelelően már most belekezdtek a keret megerősítésébe. A fővárosiak egy korábbi Volán játékos szerződtetését jelentették be az elsők között.

Brady Shaw egy szezonon keresztül erősítette a Volánt

Fotó: FMH archív

Brady Shaw 2021-ben került a székesfehérvári alakulathoz, ahol mindössze egy szezont töltött, de az nagyon emlékezetesre sikerült. A gárda bejutott az osztrák liga döntőjébe, amihez a kanadai játékos is rengeteget tett hozzá, hiszen 56 mérkőzésen 24 gól mellett 23 gólpasszt is kiosztott. A következő idényt már az Inssbruckban töltötte, ahol összesen 72 pontot szerzett. Az elmúlt időszakban a francia Angerst erősítette, ahol a 2024-2025-ös idénye remekül sikerült, hiszen a bajnokságban 43 gól mellett kiosztott 33 asszisztot is, az együttessel Francia Kupát is nyert.