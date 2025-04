Tímár Krisztián: Figyelmetlenek vagyunk és nem koncentrálunk – videóval

A Puskás Akadémia szombat délután háromszor is bevette a Vidi kapuját, amire a fehérváriaknak Lirim Kastrati révén csak a meccs végén volt válasza.

A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt (balra) és a Vidit irányító Tímár Krisztián is értékelte a találkozót

Fotó: Kricskovics Antal

A Vidit irányító Tímár Krisztián nem volt elégedett

Először Tímár Krisztián osztotta meg a gondolatait, aki mérges volt, mert csapata két elkerülhető gólt is kapott. A piros-kékek kispadjára nemrégen kinevezett szakember után a felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt is értékelte a találkozót. A tréner megköszönte együttesének a jó hozzáállást, kiemelte, hogy magas tempóban játszottak, veszélyesek voltak az ellentámadásaik, emellett a labdabirtoklásban is jobbnak bizonyultak.

A teljes edzői értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg.