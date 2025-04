Kis híján Újpesten kötött ki a Vidi csapatkapitánya

Csongvai Áron két évet töltött a Vidinél, ahol már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, azonban 2025 januárjában végül a távozás mellett döntött és a svéd AIK-hoz írt alá. A svéd lehetőség előtt is felmerült az eligazolás lehetősége, ugyanis 2024 nyarán érdeklődött iránta a Minnesota United is, valamint tárgyalt az Újpesttel is. A játékos menedzsere, Hussein Algaaod az M4 Sportnak adott interjújában árulta el a részleteket.

Csongvai Áron akár már 2024 nyarán elhagyhatta volna a Vidit

Forrás: fehervarfc.hu

„Az Újpest is tett ajánlatot érte, ám a felek végül nem tudtak egyezségre jutni, de a célunk egyébként is egy külföldi szerződés volt” – osztotta meg a szakember.

Az Újpest is megszólalt a korábbi Vidi játékos igazolása kapcsán

Az Algaaoddal készült interjú után a M4 felkereste a fővárosiakat is.

A klub elárulta, hogy bár a megbeszélések előrehaladott állapotban voltak, végül nem született megállapodás. A döntés hátterében több tényező is szerepet játszott, beleértve a játékos karrierterveit és a klub aktuális stratégiáját.