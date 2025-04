Öt napon múlt, hogy az Arsenal sztárvédője nem a Videoton játékosa lett

Balogh Tamás, a Videoton korábbi játékosmegfigyelője még 2022 nyarán távozott az angol Brentfordhoz a székesfehérváriaktól, ahol azóta is kiemelkedő munkát végez, és a kelet-európai régióval is foglalkozik. A szakember most olyan kulisszatitkot árult el a Football Forum Hungaryn, ami óriási meglepetés lehet mindenki számára.

Gabriel Magalhaes, az Arsenal sztárja kis híján a Videoton futballistája lett

Forrás: Origo

Öt napon múlt, hogy világsztárt igazoljon a Videoton

A kerekasztalbeszélgetés során Balogh Tamás annak a fontosságát emelte ki, hogy a mai világban már lehetetlen a csapatoknak játékosmegfigyelők nélkül dolgozni, és ez a kelet-európai valóság is, ahol minden gyorsan zajlik.

Gabriel Magalhaes Fehérvárra igazolása öt napon múlt, és azon, hogy az akkori klubja első számú belső védője megsérült

– idézi a Nemzeti Sport Online Balogh Tamást..

Gabriel Magalhaes neve nem lehet ismeretlen a futballszurkolók számára, hiszen a brazil válogatott és az Arsenal meghatározó középhátvédjéről beszélgetünk, akinek a jelenlegi értéke 75 millió euró a transfermarkt.de adatai alapján.