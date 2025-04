NB I 17 órája

Brutális vandalizmus, veszélyben a Sóstói Stadion is!

Továbbra is rendkívül szoros az állás az NB I alsóházában, ahol több csapat is küzd a kiesés elkerüléséért. Péntek este az amúgy is mindig pikáns keleti rangadón, a Nyíregyháza hazai pályán verte meg a DVSC-t, amelynek ultrái brutális vandalizmust követtek el, és szétverték a nemrég átadott Szpari stadion vendégszektorához tartozó mellékhelyiséget.

A Fehérvár FC, a Nyíregyháza, a DVSC, valamint a Zalaegerszeg is veszélyben van az OTP Bank Liga jelenlegi szezonjában, ugyanis ezt a négy csapatot mindössze pár pont választja el egymástól, és fordulóról-fordulóra változik éppen melyik tartózkodik a vonal alatt. Ennek köszönhetően a mindegyik klub ultrái feszültek, főleg ha a kedvenceik vereséggel hagyják el a pályát. Péntek este a DVSC a Nyíregyháza Spartacus otthonában szenvedett el 1-0-ás vereséget, amelyet a vendég szurkolók különösen nehezen viseltek, hiszen a két gárda között híresen nagy a rivalizálás. A dühüket pedig vandalizmus formájában vezették le, és megrongálták a nyíregyházi stadion vendég szektorához tartozó mellékhelyiséget, amelyről videó is készült, ezt IDE KATTINTVA megtekintheti. A nyírségi klub panaszt kíván tenni a DVSC felé, amelyet a gárda ügyvezető igazgatója, Dankó Gergő is megerősített a szon.hu-nak. Komoly veszélyt jelenthet a DVSC szurkolók vandalizmusa a Sóstói Stadionra is

Forrás: Nemzeti Sport archív Joggal tarthatnak a vandalizmustól A hétvégén történtek után, a fehérváriakban felmerülhet a gondolat, mi szerint a Sóstói Stadion is veszélyben lehet, hiszen a Vidi és a DVSC a bajnokság utolsó fordulójában Székesfehérváron csapnak össze, ahol ha az eredmények úgy alakulnak, a vesztes csapat kieshet az NB I-ből. Amennyiben Tímár Krisztián legénysége legyőzi és ezzel kiejti a Hajdú-Bihar vármegyeieket, hasonló sorsra juthat a piros-kékek otthona.

