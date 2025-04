Fontos változásokat jelentettek be, ez mindenkit érint

Már csak egy hónap van hátra, és elrajtol ismét a nagysikerű magyar országúti kerékpáros verseny, a Tour de Hongrie. A szervezők most fontos hírt jelentettek be, hiszen változik a negyedik és az ötödik szakasz útvonala, ami minden székesfehérvárit és sok Fejér vármegyei lakost is érint.

Változtattak a Tour de Hongrie szakaszain

Fotó: tdh.hu

Változik a Tour de Hongrie útvonala

Az első szakaszon egyetlen változás történt, a budapesti lassúrajtkör az óramutató járásával megegyezik majd. A negyedik szakaszon ennél már több a módosítás, hiszen Székesfehérváron változik a városáthaladás útvonala, a Mészáros Lázár utca után a Havrank József utca következik, onnan mennek a versenyzők a Móri útra, majd a Dózsa György útra, hogy aztán áthaladjanak a Mátyás király körúton, kiérjenek a Palotai útra és végül a Budai útra. Emellett a székesfehérvári körpálya is lerövidült, az új hossz 3250 méter, a versenytáv pedig így 153,6 km-re módosul. A rövidebb versenytáv miatt a lassúrajt időpontja 12.15-re módosul.

A negyedik szakasz a változtatások után

Fotó: tdh.hu

Az ötödik szakaszon is változtattak a szervezők, ott az első gyorsasági részhajrá Biatorbágyról Zsámbékra kerül, míg az esztergomi körpálya hossza 1,2 kilométerrel nőtt, amely miatt a hivatalos versenytáv 169,5 km-re változik, a teljes szintemelkedés pedig 1960 méter így.