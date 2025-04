Tökéletesen zárták az idényt a női kosarasok

Az első negyedet a házigazdák nyerték, a folytatásban azonban végig jobb volt az újonc, Fejér vármegyei együttes, amely 75-70-es győzelemmel zárta a 2024-25-ös bajnokságot.

Mészárosné Kovács Andrea, a házigazdák trénere szerint megérdemelten győztek a fehérváriak.

- Gratulálok a DKKA-nak, jól használták ki a belső posztos embereiket, annak az előnyeit. Mi küzdöttünk a zóna ellen és a szerkezetünkből adódóan hiányoztak a támadólepattanók is. Számítottunk rá, gratulálunk amerikai játékosuknak, Marisának, extra napot fogott ki, amihez mi asszisztáltunk, nem tudtuk megoldani a védését. Dicséretes, hogy 16 pontos hátrányból visszajöttünk egálra, ez is mutatja a csapat tartását. Szeretném megköszönni a vezetőségnek, hogy biztos hátteret nyújtottak a csapatnak, a szurkolóknak a folyamatos jelenlétüket, támogatásukat. A lányoknak óriási köszönet jár, hogy ilyen hozzáállással dolgoztak egész évben, továbbá ki kell emelnem a sérült játékosokat is, akik végig itt voltak, támogatták a csapatot edzésen, padról, lelátóról, tehát valódi csapatként működtünk. Ennek a következő évben meg kell, hogy legyen az eredménye. Bízunk abban, hogy helyezésben előrébb tudunk lépni, mert emberileg már nincs hova előrébb lépnie ennek a csapatnak.

Szentpáli Gergő, a DKKA szakvezetője érthetően elégedetten értékelt, elmondta, kimondottan jó idényt produkáltak.

- Nagyon büszke vagyok erre a 9. helyre és az utolsó mérkőzésünkre is. Újoncként azt gondolom, szép szezont zártunk. Ez az utolsó meccs tökéletes lezárása volt a szezonnak, mert az előző pár mérkőzésen döcögött a szekér, ezúttal viszont jól teljesítettünk. Azt gondolom, méltó módon képviseltük Székesfehérvár városát és a Dávid Kornél Akadémiát. Ugyanis 25 év után volt a városban újra NBI A-s női csapat, bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása. Köszönöm a lányok munkáját, a vezetőségnek a bizalmat, hiszen nekem is ez volt az első, A-csoportos szezonom. Továbbá különösen köszönöm a stábomnak az állandóm és folyamatos támogató jelenlétüket és munkájukat. Sok sikert kívánok a BEAC-nak!