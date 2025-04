Több játékos is elfáradt az utolsó tizenöt percre

Az első félidő nem hozott a gólt, a másodikban azonban már két perc után előnybe került a Vidi, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette Katona Mátyás gólját. Negyedórával a meccs vége előtt aztán Nicolás Stefanelli már érvényes találatot szerzett, de az öröm csak hat percig tartott, Marin Jurina a 81. percben egyenlített és beállította az 1-1-es végeredményt.

„Úgy érzem, ma nagyon sokat tettünk a győzelemért. Tudtuk, hogy fontos és hazai pályán nyerhető mérkőzés vár ránk, sajnálom, hogy a hajrában nem sikerült megőriznünk a vezetést. Látszott, hogy győzelemre törekszünk, mentünk előre a három pontért. Az első félidőben tapogatózó volt a játék, egy-két játékosomnak még nem volt elég önbizalma, hogy az edzésen már jól alkalmazott előre védekezést a mecscsen is megvalósítsuk. A szünetben átbeszéltük a dolgokat és a második félidőt nagyon jól kezdtük, beszorítottuk ellenfelünket. Rúgtunk kapufát és lesgólt, több olyan szituáció is volt, ahol pontosabb játékkal lehetőségeket tudtunk volna kialakítani. Sajnálom, hogy az utolsó 15 percre több játékosunk is kimerült, ott már távol voltunk az embertől, ebből jött a védekezési hiba, amiből a gólt kaptuk. Összességében több dolog is visszaköszönt már abból, amit látni szeretnék. Sokkal többet voltunk az ellenfél térfelén, mint korábban és jó támadásokat vezettünk. A játékosok megértették, hogy pontokat kell gyűjtenünk, amihez nagyobb kockázatot kell vállalnunk. Ezen az úton kell maradnunk a folytatásban is” – idézi Tímár Krisztián vezetőedző mérkőzés utáni nyilatkozatát a fehervarfc.hu.

A találkozót követően Nagy Gergely is értékelte a látottakat a fehervarfc.hu-nak.

„A végén majd kiderül, a mai 1 pont mennyit ér. Sok munkát beletettek a mai meccsbe is a srácok. Úgy gondolom, bátor játékot vállaltunk fel és egy ki-ki meccset játszottunk az MTK ellen. A végére kicsit kettészakadt a pálya és mindkét együttes elfogyott az erejével, de fontos, hogy ezt az egy pontot is megbecsüljük” – fogalmazott a kapus a mérkőzéssel kapcsolatban.