Tizenegyedszer értékelik a legjobb pályamunkákat

A Bozsik-program élményeim rajzpályázat több mint egy évtizede mozgatja meg a gyerekeket három korosztályban – U7, U9, U11 - az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága ismét meghirdette rajzpályázatát a Bozsik-programban szerzett élmények megörökítésére. Ahogy az elmúlt évtizedben, a képek és festmények ezúttal is A4-es méretű papírra készülhetnek. A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen anyag felhasználható, például ceruza, toll, tus, zsírkréta, vízfesték, a szervezők közölték, hogy az eredeti példányt kell beküldeni. Elektronikus formában leadott, vagy A4-es mérettől eltérő alkotásokat nem áll módjukban elfogadni. A művek hátsó oldalán nyomtatott betűkkel, olvashatóan fel kell tüntetni az elkészített kép elnevezését, a pályázó teljes nevét, születési idejét, OTP Bank Bozsik programban résztvevő egyesületének, vagy oktatási intézményének nevét, lakcímét, elérhetőségét, továbbá a pályázó, a szülő, vagy törvényes képviselő telefonszámát és email címét. Azok a pályamunkák, amelyek a fentiek szerinti adatokat nem tartalmazzák, nem vehetnek részt a pályázaton. A rajzokbeküldési határideje 2025. április 25. Ezen időpontot követően beérkező pályamunkák a pályázaton nem vehetnek részt. Az alkotásokat MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságára kell személyesen – hétköznap, munkaidőben -, vagy postai úton eljuttatni Székesfehérváron.

-Már az első években is népszerű volt a kezdeményezésünk, ám ahogy múlnak az évek, úgy jelentkezenek egyre többen. A pandémia alatt is meghirdettük, online küldték be a rajzokat a gyerekek, a díjátadásra pedig már személyesen került sor, addigra lazultak a zárlat feltételei – mondja Schneider Béla, az FVLSZ igazgatója, egyben az ötletgazda. - A gyerekek manapság is szeretnek rajzolni. Arra gondoltam, hogy ha a labdarúgásban szerzett élményeiket megörökítik, akkor később is szívesen emlékeznek az eseményre, a labdarúgásra. Ezzel is közelebb hozva a sportolás élményét. Eredetileg Fejérben hirdettük, de a szomszédos vármegyékből, Veszprémből, Somogyból, Komárom-Esztergomból is voltak pályázók. Az utóbbi években a legmesszebbről, Borsodból is jöttek pályaművek, helyezést is értek el. Nagy öröm, hogy egyre emelkedik a beküldött rajzok száma. A tavalyi esztendőben több mint hatszáz alkotás érkezett. Ebben az évben is reméljük, hogy elérjük ezt a számot, vagy meg is haladjuk.