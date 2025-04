Tímár Krisztián: Fontos, hogy a fejek pozitívak maradjanak

Az OTP Bank Liga idei szezonja nem az elképzeltek szerint alakult a Fehérvár FC-nél, hiszen a klubnak a kiesés elkerüléséért kell küzdenie. A Vidi az eddigi 27 fordulóban csupán 30 pontot gyűjtött, amivel a nyolcadik helyet foglalja el, azonban a már kieső helyen álló Debrecennek mindössze négy pont a lemaradása. A klubvezetés a Nyíregyháza Spartacus elleni vereséget követően közös megegyezéssel szerződést bontott Pető Tamás vezetőedzővel, majd a helyére Tímár Krisztiánt nevezte ki. A korábban a Szparinál dolgozó Tímár az aláírást követően a klub klub hivatalos oldalának elárulta, miért nem tudott nemet mondani a felkérésre.

Tímár Krisztián (balra) és Szalai Attila mindent megtesz, hogy bent tartsa a Vidit

Fotó: fehervarfc.hu

Tímár Krisztián szerint a tudásuk legjavát kell adniuk

„Ez - Fehérváron élőként - egy olyan felkérés volt a Viditől, úgy, hogy Szalai Tamás kollégámmal mindketten játszottunk és edzőként is dolgoztunk már itt, amire nem lehetett nemet mondani. A tudásunk legjavát adva akarjuk kiharcolni a bennmaradást, mindenkinek 100%-ot adva, csapatként, egységesen küzdve kell ezért mindent megtenni. Nagyon fontos, hogy a fejek pozitívak maradjanak, higgyenek a játékosok az elvégzett munkában. Bízom benne, hogy ezután is olyan elánnal fognak dolgozni, aminek köszönhetően győzelmeket tudunk aratni. Most a legfontosabb, hogy megismerjem a játékosokat, az edzések mellett egyéni beszélgetéseim is lesznek velük, szeretném mindenkinek a személyiségét minél jobban megismerni és megtalálni a legjobb összeállítást a hétvégére. Van egy játékfilozófiánk, elképzelésünk, a lehető legjobban fel fogunk készülni az MTK-ból, és meccsről meccsre haladva ki kell harcolnunk a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Nehéz a sorsolás, de bízom a csapatban és a saját munkánkban is, hogy tudunk új impulzust adni. Mindenkitől 100%-ra van szükség a bennmaradáshoz" – zárta gondolatait Tímár Krisztián.

