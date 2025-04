Tímárral 19-re húz lapot a Vidi? – sajtóhír

Több portál is úgy tudja, Pető Tamást menesztette a székesfehérvári klub vezetősége, miután sorozatban hat mérkőzés óta nyeretlenül hagyták el a gyepet a Fehérvár FC játékosai. Utódja, a klub részéről meg nem erősített információk szerint Tímár Krisztián lehet, akit nemrég a szintén kiesés ellen küzdő Nyíregyháza Spartacus kispadjáról állítottak fel.

Tímár Krisztián segítőjét Szalai Tamást is magával hozta nyíregyházáról meg nem erősített információk szerint.

Fotó: feol.hu

A legfrissebb pletykák szerint Tímár számára rendhagyó szerződést kínált a Fehérvár FC. Mindössze két hónapos megállapodást írt alá, amit bennmaradás esetén újratárgyalnak. Továbbá a csakfoci.hu értesülései szerint távozik Pető Tamás két segítője, Polonkai Attila és Gunther Zsolt is távozik, helyükre Szalai Tamás érkezik aki már nyíregyházán is Tímár Krisztián segítője volt, valamint korábban már volt a klub segédedzője Marko Nikolic, Márton Gábor és Joan Carillo mellett is. Pető stábjából egyedül Hegedüs Ferenc kapusedző marad Tímárék mellett is.