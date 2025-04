Terbócs Istvánnak már a következő mérföldkő lebeg a szeme előtt – videóval

A magyar férfi jégkorong-válogatott támadója, Terbócs István kiemelte, a két mérkőzés nagyon hasonló volt, szombaton valamivel élesebb volt a magyar csapat, és kivédekezték az olyan helyzeteket, amikből pénteken a 6-2-es vereség során gólokat kaptak. Ezt követően elmondta, sokat segít, ha ki tudják használni a speciális egységeiket.

Terbócs István már 50 pontnál jár a válogatottban

Fotó: jegkorongszovetseg.hu

Terbócs István szerint korrigálni tudták a hibákat

– Két gólt is szereztünk emberelőnyből, amikor pedig mi kaptunk büntetést azt jól le tudtuk védekezni. A pénteki meccsen létszámfölényben gólt is kaptunk, ezeket a hibákat szombatra tudtuk korrigálni. Ez talán arra mutat, hogyha a világbajnokságon is olyan meccset kell játszanunk, ahol rengeteg a kiállítás, azt a magunk javára tudjuk fordítani – nyilatkozta Terbócs.

A teljes interjú az alábbi videóban megtekinthető.