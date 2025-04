Szuperrangadó Dunaújvárosban

2025. április 20., vasárnap, 17:00

KK Grain KFT.-Mezőfalva (10.) - Adony VSK (9.) – ősszel 0-1

Masinka Csaba a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Móron az első fél órában még megúsztuk kapott gól nélkül, bár addig is a hazaiak támadtak, utána azonban zsinórban jöttek az egyéni hibák, amelyiket rendre megbüntetett ellenfelünk. Jobban játszottak, gyorsabbak voltak, mindenhova előbb odaértek. Két-három olyan gólt kaptunk, amikor a labda kipattant a kapusunkról, és ezeket értékesítették. Nagyon remélem, hogy a csapat túlteszi magát a vasárnap történteken, ugyanígy voltunk a dunaújvárosi meccs után is. Ezt el kell felejteni, át kell lépni a holtponton! Bízom benne, hogy hazai pályán meg tudjuk szorongatni az Adony csapatát, akik elég jó formában vannak. Egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés, de be kellene gyűjtenünk a három pontot. Márki Dénes még mindig sérült, valamint rajta kívül a kapusunk Kovács Ádám sem léphet pályáta eltiltása miatt, az ő hiányuk nagy érvágást fog jelenteni számunkra.

Lajoskomárom (5.) - Csór Truck-Trailer (8.) – ősszel 1-3

Dopuda Igor a Lajoskomárom szakmai vezetője: - Nem vitás, az első 20 percben jobban játszott az Ikarus, megérdemeltem rúgtak két gólt. Ezt követően próbáltunk jobban futballozni, nagyjából sikerült is, de nem tudtuk megfordítani a mérkőzést. Igazságos eredmény született. Vasárnap hasonlóan éles mérkőzésre számítok a Csórral, mint amilyen találkozót játszottunk náluk idegenben. Idén jó és stabil csapatuk van, igen egységesek, nagyon nehéz 90 perc vár ránk. Kövecses Imrének tüdőgyulladása van, Vadászi Bence térdsérüléssel bajlódik, Kővári Balázsnak pedig vádlizom sérülése van, de megpróbáljuk őket megfelelően pótolni.

Enying (14.) – Martonvásár (6.) – ősszel 0-3

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Nyilván nagyon nehéz ilyen helyzetben nyilatkozni, amelyben vagyunk. Sárbogárdon sem termett sok babér számunkra, de azért ezt sejtettük mi is. Lehetett-e volna kisebb a különbség a végeredmény tekintetében? Persze, ha Mayer Dávidot és Reizinger Bencét is kiállítja a játékvezető... A viccet félretéve, sajnos az is kisebb csodának számít, ha ki tudunk állni idegenben, ilyen egyértelmű vereségek kilátásában. Nem titok, itt sem voltunk meg létszámban, de becsülettel megpróbáltuk lejátszani a mérkőzést. Remélem, hamar eljön a feltámadás, mert a hétvégén az igen jó formában lévő Martonvásár érkezik hozzánk. Csak abban az esetben lehet reményünk, ha mindenkit tudunk mozgósítani, és a legerősebb összeállításban tudunk pályára lépni. Ehhez persze tudnunk kellene motiválni a játékosokat, ami jelen esetben a legnagyobb kihívás.