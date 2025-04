Szoboszlaiék riválisa reagált az összeesküvés-elméletre

Az Arsenal ebben a szezonban 13 döntetlent játszott a Premier League-ben, ennél többel csak az Everton "büszkélkedhet". Az ágyúsok újabb botlásnak köszönhetően a Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó Liverpoolnak már csak egy pontra van szüksége, hogy megszerezze története 20. bajnoki címét. A Crystal Palace elleni találkozót követően a piros-fehérek vezetőedzője, Mikel Arteta csalódottan értékelt a Daily Mailnek.

Szoboszlai Dominikék már csak egy lépésre a bajnoki címtől

Forrás: Magyar Nemzet

– Csalódott vagyok az eredmény és a teljesítmény miatt, nem voltunk olyan következetesek, mint amilyenek általában vagyunk. Úgy tűnt, nálunk van a labda, birtokoltuk, kétszer is vezettünk, de nem irányítottuk úgy, ahogyan szoktuk. Néhány területen messze elmaradtunk a megszokott szinttől. Ha nem is játszol a legjobban, de kétszer is vezetsz, akkor le kell tudnod zárni a meccset, nekünk ez nem sikerült. – emelte ki a baszk szakember.

Szoboszlaiék bajnoki címe kapcsán merült fel egy összeesküvés-elmélet

A brit médiában felmerült egy összeesküvés-elmélet, miszerint az Arsenal már direkt kiengedett a Crystal Palace ellen, mert látja, hogy a Liverpoolt már nem tudja megelőzni a bajnokságban, így a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntőre koncentrálhatnak a játékosok. Erre a felvetésre is reagált Mikel Arteta.

– Remélhetőleg ez nem igaz. Nem fogok kifogásokat keresni, igaz sok játékost nélkülöztünk, sokan nem voltak elérhetőek, így szűkös volt a keretünk. Meg kell dicsérni a Palace-t, alaposan megnehezítették a dolgunkat, egy nagyon jól szervezett csapat. Egyszerűen nem tudtuk a legjobbunkat nyújtani – zárta gondolatait a szakember.