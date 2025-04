Szoboszlai Zsolt büszke a fiára, de még most sem maradt el a kritika

Szoboszlai Zsolt kiemelte, hogy nagyon büszke a fiára és az egész csapatra, hiszen egész évben kiválóan teljesítettek. Elárulta, hogy nagyon jó a hangulat az Anfielden, azonban nem tudja félretenni a kemény kezűségét. Elárulta, hogy Szoboszlai Dominik mindig is kapott tőle hideget-meleget, még a Tottenham elleni meccsen is látott hibát, hiszen a középpályás előtt adódott egy lehetőség, amit kihagyott. Hozzátette, hogy összességében jó teljesítményt nyújtott, kiosztott két gólpasszt is.

Szoboszlai Zsolt büszke fiára

Fotó: Horog László / FMH-archív