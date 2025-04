Van Dijk és Kalmár Zsolt egy klubban? – íme Szoboszlai Dominik álomcsapata

Szoboszlai Dominik már második éve a Red Bull által indított Four 2 Score sorozat arca. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Székesfehérváron is keresni fogják a legjobbakat a különleges formátumú futballtornán május 17-én, majd az egy héttel későbbi döntőben, Budapesten már Szoboszlai is ott lesz. Most a Red Bull hivatalos Instagram oldalán összeállította álomcsapatát a magyar sztár.

Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk egy csapatban szerepelhet a Liverpoolon kívül is

Forrás: Origo

A videóban Szoboszlai Dominik összeállította azt a 4+1 fős csapatot, amellyel szívesen kiállna a tornán. Védőnk nem véletlnül a liverpooli csapattársát, Virgil van Dijkot jelölte meg, míg az egyik középpályásnak természetesen saját magát, a másiknak pedig Dani Olmót, akivel még az RB Leipzignál játszottak együtt. A támadó poszton Luis Díazt játszatná, míg a kispadra Kalmár Zsoltot jelölné.

Szoboszlai Dominik, mint az a videóból kiderült, indíthat majd egy csapatot a Red Bull Four 2 Score-on, a játékosokat azonban még nem fedné fel.

Élni fogok ezzel a lehetőséggel, még nem fedném fel a játékosokat, de ők is ott lesznek a tornán

– zárta gondolatait Szoboszlai Dominik.