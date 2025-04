Van ennél tökéletesebb? – Szoboszlai Dominik folytatta a nagy sorozatát

Szoboszlai Dominik révbe ért, és történelmet írt, miután a Liverpool-Tottenham 5-1-es hazai győzelemmel zárult, hiszen Premier League bajnoki címet szerzett a Liverpoollal, ezzel ő lett az első magyar, aki Angliában bajnokságot tudott nyerni. Nem csak emiatt különleges ez az este a magyar válogatott klasszisának, amely folytatta nagyszerű sorozatát.

Szoboszlai Dominik ebben az idényben is folytatta nagy sorozatát

Forrás: NSO

Szoboszlai Dominik megállíthatatlan, újabb trófeát nyert csapatával

A magyar válogatott klasszisa még a 2017-2018-as évadban mutatkozott be a felnőttek között, s bár az őszi szezont 16 évesen még az osztrák másodosztályú Lieferingben kezdte meg, tavasszal már az osztrák élvonalban is bemutatkozhatott a Red Bull Salzburgban, amellyel rögtön bajnoki címet szerzett – idézi fel Szoboszlai Dominik első sikerét a Nemzeti Sport. A klasszis ezután 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is megnyerte az osztrák bajnokságot a Salzburggal, most pedig már egyszeres angol bajnoknak is mondhatja magát amellett, hogy háromszor Osztrák Kupát, kétszer Német Kupát és egyszer angol Ligakupát is nyert.

Ezek a számok azt jelentik, hogy Szoboszlai Dominik eddigi profi pályafutása során mindhárom csapatával, amelyben játszott (Red Bull Salzburg, RB Leipzig és Liverpool) nyert legalább egy trófeát mindegyik idényében az aktuális csapatával.