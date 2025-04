Székesfehérváron keresik a következő Szoboszlait

Különleges futballélmény várja az embereket május 17-én Székesfehérváron, hiszen a városba érkezik a Red Bull Four 2 Score selejtezője. A sorozat arca Szoboszlai Dominik, így még különlegesebb élmény ez mindneki számára, aki kedveli a labdarúgást.

Szoboszlai Dominik szülővárosában is selejtezhetnek majd a legjobb kispályás focisok

Fotó: Adam Bertalan

A kövektező Szoboszlai Dominikot is láthatjuk?

A Red Bull Four 2 Score során négyfős csapatoknak kell sajátos, rendkívül pörgős szabályrendszerben gólokat szerezniük. A győztes csapatok a budapesti fináléba jutnak, ahol a salzburgi világdöntő lesz majd a tét, amelyen az esemény arca, Szoboszlai Dominik is részt vesz majd, akárcsak a fővárosban rendezett hazai döntőn is.

A különleges szabályok közé tartozik, hogy a 10 perces mérkőzés első és az utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítanak, ráadásul kapus nélkül kell lejátszani az összecsapásokat. Több mint 25 ország játékosai küzdenek meg a nemzeti dicsőségért, hogy aztán Salzburgban beírják magukat a történelemkönyvekbe.

A selejtezők négy helyszínen zajlanak: először április 26-án Győrben, majd május 3-án Szegeden, egy héttel később pedig Debrecenben mutathatják meg tudásukat a bátrak, május 17-én pedig Székesfehérvárra érkezik a sorozat. A budapesti hazai döntőt május 24-én rendezik.

További információk a székesfehérvári eseményről a selejtező Facebook-oldalán található.