Szoboszlai Dominik újabb barátja írt alá a Liverpoolhoz

Szoboszlai Dominik úgy tűnik nem marad magányos Liverpoolban, hiszen Mohamed Szalah után Virgil van Dijkkal is szerződést hosszabbított a Liverpool – számolt be a hírről az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő együttes.

Szoboszlai Dominik jó barátja, Virgil van Dijk is marad a Liverpoolnál

Fotó: goal.com, archív

Szoboszlai Dominik nem marad magányos

Trent Alexander-Arnold, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk szerződése is 2025. június 30-ig volt érvényes Liverpoolban, így nagy kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik barátai közül ki marad a vörösöknél. Az első bejelentés április 11-én jött, akkor az egyiptomi szerződéshosszabbításáról számolt be a klub, hat nappal később, április 17-én pedig érkezett a hír, a holland védő is marad az angol együttesnél. A brit sajtó szerint 2027-ig szól Van Dijk új szerződése, akárcsak Szalahé.

Az egyelőre még kérdéses, hogy Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai Dominik talán egyik legjobb barátja Liverpoolban marad-e, azonban az biztos, hogy nem lesz magányos a magyar válogatott sztárja.