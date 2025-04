Szoboszlai Dominik nélkül elbukik a Liverpool? – A számok mindent elárulnak!

A Liverpool egy karnyújtásnyira van attól, hogy megszerezze az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) bajnoki címét. Ehhez nincs más hátra a vörösök számára mint, hogy legalább döntetlent játszanak a Tottenhammel a vasárnap 17.30 órától az Anfield Roadon a 34. fordulóban. A feladat egyszerű, azonban úgy tűnik, Szoboszlai Dominik nélkül ez aligha sikerülhet.

Szoboszlai Dominik vajon révbe ér a Tottenham elleni bajnoki után?

Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool bajnoki címének kulcsa?

A Liverpool-Tottenham összecsapások ebben az idényben érdekes eredményeket hoztak eddig. A két csapat a bajnokság 17. fordulójában egy igazán parázs, kilenc gólt hozó mérkőzést játszott Londonban, amelyen Szoboszlai Dominik gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt is, a Liverpool pedig 6-3-ra diadalmaskodott.

A két fél aztán az Angol Ligakupa elődöntőjében is összecsapott, amelynek első mérkőzésén a magyar válogatott klasszis nem lépett pályára, csapata pedig 1-0-ra ki is kapott, a visszavágón azonban már ott volt Szoboszlai is, aki amellett, hogy góllal vállalt szerepet a 4-0-s diadalban, az egyik legjobbja is volt a találkozónak.

Ma este is minden Szoboszlai Dominikon múlhat? 17.30 órától kiderül!