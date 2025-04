Megható fotón Szoboszlai Dominik történelmi ünneplése

Szoboszlai Dominik két gólpasszal és fantasztikus teljesítménnyel segítette a Liverpoolt az 5-1-es Tottenham elleni győzelem során, amivel a vörösök bebiztosították a bajnoki címüket az angol élvonalban. A magyar válogatott klasszisa ezzel a sikerrel történelmet írt, hiszen ő lett hazánk első labdarúgója, aki megnyerte az angol bajnokságot. Fotón mutatjuk a megható ünneplést a magyar zászlóval

Szoboszlai Dominik révbe ért Angliában, az ünneplés sem maradt el

Forrás: NSO

Szoboszlai Dominik és a magyar zászló az Anfielden

Szoboszlai Dominik természetesen a Liverpool-Tottenham mérkőzés után csapattársaival együtt ünnepelt a pályán és a magyar zászló is előkerült, amit most meg is mutatunk.