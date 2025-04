Szoboszlai Dominik kiemelkedett, kitűnőre értékelték

Törénelmet írt Szoboszlai Dominik a Liverpool-Tottenham mérkőzés után, hiszen azzal, hogy a házigazda 5-1-re diadalmaskodott a történelem első magyar játékosa lett, aki elhódította az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Premier League). A sikerből a magyar válogatott középpályás két gólpasszal is kivette a részét, az angol szaklapok pedig oda és vissza voltak a teljesítményétől. Mutatjuk az értékeléseket!

Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítménye mellett az angol szaklapok sem mentek el szó nélkül

Forrás: Liverpool FC

Több lapnál is Szoboszlai Dominik lett a legjobb

A méltán híres Sports Illustrated szakportálnál Szoboszlai Dominik egyenesen a meccs legjobbjának járó elismerést kapta, akárcsak a Fotmob.com-nál is, amely oldalak egyaránt 8,8-as értékelést adtak a magyar játékosnak, mint a 90.com is. A Livepool.com a 8-as értékelés mellé azt írta, „félelmetes megiramodásai, sprintjei óriási gondot okoztak a Tottenhamnek, dinamikus volt a labdával, és remekül összejátszott a csapattársaival, amit a két gólpassza is jól mutat", míg az Express.co.uk szerint Szoboszlainak ez volt az egyik legjobb teljesítménye az utóbbi hónapokban.

Ezúttal nem csak labda nélkül volt roppant energikus, hanem azzal is, és a minőség sem hiányzott a játékából. Brilliánsan készített elő Luis Díaznak és Mohamed Szalahot is gólhoz juttatta, de akár ő maga is betalálhatott volna

– foglalja össze a magyar futballista teljesítményét az Experss.co.uk.