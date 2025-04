Hatalmas összegért kelt el Szoboszlai Dominik jótékonysági árverésre felajánlott meze!

Szoboszlai Dominik korábban maga is ajánlott fel több személyéhez köthető mezt árverésekre. Azonban most felesége Buzsik Borka ajánlott fel egy mérkőzésen is viselt mezt, amelyre április 21-ig lehetett licitálni este 20 óráig. A legmagasabb összeggel licitáló személy 3.2 millió forintot ajánlott, ennyiért kelt el válogatott támadó szerelése.

Több millió forintért kelt el a Szoboszlai Dominik aláírt mérkőzésmez.

Szoboszlai Dominik meze is sokat segített hogy összegyűljön a kisfiú kezelésének költsége

A kis Ágoston 10 hónapos, és fél éve küzd a leukémia egyik ritka és agresszív fajtájával. Kezelése igen nagy anyagi terhet jelent családja számára. Ahhoz, hogy a gyógyulás útjára lépjen egy jelenleg csak az Egyesül Államokban elérhető immunterápia segíthet, amelynek teljes költsége 460 millió forint. Ágoston családja által üzemeltetett Ágó-strong nevű Facebook oldalon szervezett gyűjtést, és április 20-án közzétett posztban közölték, hogy az elképesztő társadalmi összefogásnak köszönhetően összegyűlt a kezeléshez szükséges pénz, így a magyar válogatott támadó mezéből befolyt összeg már ezen felül áll, amely további hatalmas segítség a családnak.