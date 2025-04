Kihagyja a világbajnokságot a válogatott egyik kulcsembere

Április 10-én a székesfehérvári MET Arénában zajló Magyarország-Ausztria felkészülési mérkőzésen a második harmad közepén az osztrákok játékosa, Paul Hubert durván leütközte Sofron Istvánt, aki bár próbált lábra állni, csak a játékostársai segítségével tudta elhagyni a játékteret. A játékos hasonló sérülést szenvedett el az augusztusi olimpiai selejtezőn is, amely most kiújult a Huberttel történt kontakt után. Így nem lehet ott a májusban kezdődő A csoportos jégkorong világbajnokságon.

Csapattársai segítségére volt szüksége Sofron Istvánnak, hogy el tudja hagyni a játékteret.

Fotó: Szabó Zsolt

A játékos az alábbit nyilatkozta sérüléséről az MJSZ-nek:

– Augusztusban, az olimpiai selejtezőn hátulról kapott ütközés nyomán nyakkal belerepültem a palánkba: a kezem-lábam alig tudtam mozgatni, viszont a CT-vizsgálat negatív lett – kezdte Sofron István. – Akkor gerincvelő-rázkódást állapítottak meg, aminek normális tüneteit produkáltam. Ezek szerencsére pár nap alatt el is múltak, és később sem jöttek elő. Szezon közben volt egy-egy ütközés, amely nyomán éreztem, hogy megfog a nyakam-hátam, a lábaim is nehezebbek, ám pár lépés után mindig rendbejöttem. Nem úgy csütörtökön, Fehérváron, ahol ismét kaptam egyet hátulról és ugyanazt éreztem, mint Pozsonyban, hogy nem tudtam mozgatni a kezem-lábam. Az MRI pedig most kimutatta, hogy gerincsérvem van, ami éri az ideget, ezért is volt, hogy hirtelen mozdulatnál az ideg blokkolt, és kihatott a mozgásszervekre – mondta el az mjsz.hu-nak a magyar válogatott támadó.