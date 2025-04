RBD Ultras: Mi ezután is a csapat mögött állunk

Óriási változás történt Székesfehérváron, az eddigi vezetőedző, Pető Tamás távozott a Fehérvár FC kispadjáról, a helyére pedig Tímár Krisztián érkezett. A csapat így várhatja a vasárnapi, MTK elleni bajnokit, amely előtt a legnagyobb szurkolói csoport, az RBD Ultras egyik oszlopos tagjával, Rotter Balázzsal beszélgettünk.

Az RBD Ultras mindvégig kitart a Fehérvár FC mellett

Fotó: Kricskovics Antal

Az RBD Ultras kitart a csapat mellett

– Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de a saját kezünkben van a sorsunk. Az biztos, hogy mi, szurkolók a hátralévő hat fordulóban is a csapat mögött leszünk. Nyíregyházán már nem hagytuk szó nélkül az elmúlt két meccs rossz teljesítményét, de így is ott állunk a klub mellett, a nehéz időkben is – kezdte gondolatait az RBD Ultras oszlopos tagja, Rotter Balázs.

A drukkert arról is megkérdeztük, mit gondolnak az edzőváltásról, mikor értesültek a hírről, és hogy érintette őket.

– Csak hétfőn értesültünk a váltásról. Mindent köszönünk Tominak, aki nem volt könnyű helyzetben. Krisztiánék számára sem lesz könnyebb a feladat, de örülünk, hogy fehérvári kötődésű edzőpárossal folytatjuk a jövőt. Nem tudjuk, hogy jó döntés volt-e a váltás, de, ha ez kell ahhoz, hogy jövőre is az első osztályban induljon a Videoton, akkor megérte – fogalmazott az edzőváltással kapcsolatban Rotter Balázs.

Kőkemény hat mérkőzés vár a Fehérvárra, amely a következő fordulóban az MTK ellen lép pályára. A két együttes legutóbbi találkozóján a fővárosiak örülhettek, 4-2-re nyertek a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében.

– Az elkövetkezendő fordulókban mindent meg kell tenni a siker érdekében, és bízunk benne, hogy az utolsó hazai bajnoki már tét nélküli lesz, ahol a 40 évvel ezelőtti UEFA-kupa-döntős csapatot ünnepeljük. Szóljon az a nap a hősökről. Addig is, ahogy korábban is arra buzdítunk mindenkit, hogy az „extrém" időpont ellenére is látogassunk ki vasárnap minél többen, és szurkoljuk ki együtt a győzelmet. Mi, ahogy az egész szezonban, ezután is a csapat mögött állunk. Hajrá Videoton! – zárta gondolatait Rotter Balázs.