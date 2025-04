Az összes meccsük kulcsfontosságú lesz

A Fejér vármegyei rangadó előtt a Puskás Akadémia középpályása, Vékony Bence is megosztotta gondolatait lapunkkal, emellett mesélt a csapatnál betöltött szerepéről is.

Vékony Bence egyre több szerepet kap a Puskás Akadémia felnőtt csapatában

Fotó: puskasakademia.hu

– Szeretnénk minél jobban felkészülni a most aktuális ellenfélből, a Fehérvárból. Mostantól az összes meccsünk kulcsfontosságú lesz, és arra törekszünk minden mérkőzésen, hogy elhozzuk a három pontot, és végig versenyben maradjunk az első helyért. – emelte ki a fiatal játékos.

Hosszú az út a Puskás Akadémia kezdő csapatáig

Vékony Bence ebben az idényben már egyre többször kap lehetőséget az első csapatban, sőt csereként beszállva már egy gólpasszt is kiosztott az NB I-ben.

– Rengeteget fejlődtem idén, aminek a legfőbb oka, hogy beleszoktam az NB I-es közegbe, hiszen hétről-hétre az első csapattal készülhetek, úgy érzem fel tudtam venni a ritmust az edzéseken. Még ha csere is voltam, mindig próbáltam élni a lehetőséggel, ennek köszönhetően többször is sok időt tölthettem a pályán, ami miatt most már jóval több meccsrutinom van. Arra törekszem, hogy a lehető legtöbbet segítsek a csapatnak. Természetesen fiatal játékosként minden egyes nap bizonyítanom kell, hogy kiérdemeltem a helyem a keretben, de ez így van rendjén. Szóval dolgozom tovább keményen, minden edzésen próbálom kihozni magamból a maximumot, és hogyha adódik egy alkalom, akkor azt igyekszem kihasználni és úgy teljesíteni, hogy a jövőben a szakmai stáb akár kezdőként is bizalmat szavazzon nekem az első csapatnál. – zárta gondolatait Vékony Bence