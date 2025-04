Pofonnal kezdődött a székesfehérvári világbajnokság

A 2025-ös U18-as divízió 1/A-s jégkorong világbajnokságnak a MET Aréna ad otthont. Svasznek Bence szövetségi edző keretébe három FEHA19 akadémista is bekerült, Nagy Dominik, Pallós Zsombor, és Rákosi Lázár. Mellettük két egykori fehérvári akadémista a csapat tagja, Vén Bendegúz és Erdősi Csanád személyében.

Nem kezdte jól a találkozót a magyar csapat, hiszen Szivák Gergő kapott kétperces büntetést, ami alatt az ukránok több nagy lehetőséget is kidolgoztak. Ennek ellenére megúsztuk kapott gól nélkül, a kiegészülést követően pedig támadásba lendültek a mieink, aminek a 7. percben meg is lett az eredménye. Rákosi Lázár passzolt Osztoics Márknak, aki nem hibázta el a kínálkozó lehetőséget és megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak, 1-0. Ekkor még úgy tűnt, hogy minden rendben fog telni a meccsen, azonban nem kellett sokáig várni az ukrán válaszra. A 11. percben Danylo Kuraiev egyenlített, 1-1. A gól után támadásban maradtak a vendégek, sőt az etap vége előtt még fordítani is tudtak. Egy szép támadás végén Matvii Shevtsov juttatta a hálóba a korongot, 1-2.

A szünet után sem lassítottak a sárga mezesek, Illia Shybinsky mattolta Veres-Fucsku Bencét, 1-3. A mieink előtt több veszélyes lehetőség is adódott, ennek ellenére a következő gólt is a vendégek lőtték. A 34. percben Myroslav Spaskin értékesített egy gyors támadást, 1-4.

A harmadik harmadban sem akart semmi összejönni a piros mezeseknek, viszont az ukránok még háromszor eredményesek voltak, így végül a mieink 1-7-re vesztették el az első mérkőzést.