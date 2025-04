Itt a vége? – Pető Tamás sorsa megpecsételődött – sajtóhír

Pető Tamás az NB III-as Veszprémtől érkezett még tavaly nyáron a székesfehérváriakhoz. A kispadon szép eredményeket ért el, azonban folyamatosan eladta a Fehérvár FC azokat a kulcsjátékosokat, akikkel összejöttek ezek a sikerek, így a szakembernek folyamatosan új csapatot kellett építenie. A Vidi az elmúlt hat meccséből egyet sem nyert meg a bajnokságban, ráadásul a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében is búcsúzott, így betelt a pohár a vezetőségnél, és a sajtóhírek szerint menesztették Petőt.

Pető Tamás számára úgy tűnik véget ért a székesfehérvári kaland

Fotó: NSO

Viszlát Pető Tamás, hello Tímár Krisztián?

Az M4 Sport úgy értesült, hogy Pető Tamás már el is búcsúzott a Vidi szurkolóitól, a Nemzeti Sport Online pedig azt írja, holnap már be is jelenthetik az helyére érkező vezetőedzőt. Ahogy azt mindkét portál írja, Tímár Krisztián, a Nyíregyházától nemrég menesztett szakember veheti át az irányítást, amit az NSO szerint kedden be is jelenthet a Fehérvár FC.

A klub egyelőre nem kívánja kommentálni a híreket.