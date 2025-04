Az utolsó pillanatban jött a dráma Pakson

Rendkívül fontos összecsapás várt a Puskás Akadémiára, hiszen annak a Paksnak az otthonában lépett pályára, amelyet csupán egy ponttal előzött meg a tabella második helyén. A Paks-Puskás Akadémia összecsapás így arról is döntött, melyik csapat marad versenyben a Ferencvárossal a bajnoki aranyért folytatott harcban.

A Paks-Puskás Akadémia összecsapás sok mindenről dönthetet a bajnokság hátralevő részét illetően

Fotó: Puskás Akadémia / Facebook

Paks-Puskás Akadémia: kaotikus mérkőzés, érvénytelenített gól, kihagyott büntető

A Paks kezdte jobban a találkozót, az 500. NB I-es mérkőzését játszó Böde Dániel már az ötödik percben előnyhöz juttathatta volna a házigazdát, azonban nem tudott kapura fordulni, a védők megállították őt. Nem sokkal később már Patrizio Stronati csúsztatott meg a másik oldalon egy szögletet, Nagy Zsolt elé pattant a labda, aki éles szögből, balról ballal lőtt, de Szappanos Péter óriási bravúrral kitornászta a jobb felsőből a labdát. A 20. percben aztán igazán szerencsétlen helyzetbe került a Puskás Akadémia, Artem Favorov kezezett a tizenhatoson belül, Berke Balázs tizenegyest ítélt, amit Böde Dániel kíméletlenül értékesített, 1-0. Már a középkezdésből veszélyeztettek a felcsútiak, Lamin Colley megverte Vas Gábort, majd éles szögből lőtt, de Szappanos jobb kézzel leért a jobb alsóba tartó lövésre. A 32. percben már nem volt ilyen szerencséje a válogatott kerettag kapusnak, Soisalo laposan passzolt középre, jobbról, a hosszún Nagy Zsolthoz került a labda, aki a rövid alsóba belsőzött, 1-1. Két perccel a félidő vége előtt Lamin Colley elől mentett nagyot Papp Kristóf, majd a másik oldalon Pécsi Ármin hárította Ötvös Bence próbálkozását. A ráadás első percében Nagy Zsolt ismét betalált, Vécsei Bálint adta el neki a labdát, de a játékvezető végül érvénytelenítette a találatot, mert úgy vélte Colley szabálytalankodott Vécseivel szemben, így 1-1-es döntetlennél vonulhattak szünetre a felek.

A fordulás után itt is ott is akadtak lehetőségek, azonban gól nem született egyik oldalon sem. A 60. percben Böde Dániel jól fordult le a védőjéről, jobbal lőtt, de elment a próbálkozás a jobb alsó mellett. Hét perccel később már Joel Fameyeh csente el a labdát Vas Gábortól, elfutott a bal szélen, majd csinált egy jó cselt, középre passzolt az üresen érkező Jonathan Levinek, aki elesett. Mint aztán kiderült, nem véletlenül, Papp Kristóf megrúgta a svédet, Berke Balázs pedig a videós visszanézés után büntetőt ítélt, de Nagy Zsolt nem tudta sikerrel végrehajtani az ítéletet, Szappanos védett. A kihagyott büntető meg is bosszulta magát: a 73. percben Pécsi Ármin bár megfogta a labdát, kivitte azt az alapvonalon túlra, Ötvös Bence pedig jól tekerte be balról a szögletet, Tóth Barna pedig remekül fejelt a kapu jobb oldalába, 2-1. A hátralévő időben mindent megtett Hornyák Zsolt legénysége, az utolsó utáni pillanatban pedig szinte a semmiből Fameyeh megszerezte első gólját a Puskás Akadémiában, Szappanos csak a gólvonal mögül tudta kikotorni a labdát, ezzel beállította a 2-2-es végeredményt.