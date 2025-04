Óriási bravúr, elvette a Falco veretlenségét az Alba

A negyedik negyedben az Alba Fehérvár mindent egy lapra feltéve próbálta megfordítani az állást, azonban a Falco előnye folyamatosan megmaradt, igaz többször is mindössze három pont választotta el a két csapatot. Alejandro Zubillaga fiai vérszemet kaptak a szoros eredménytől, és alig több mint két perccel a vége előtt átvették a vezetést, 89-88. A közönség egy emberként ugrott fel amikor Vojvoda triplája a gyűrűben landolt. A sárga-feketék nem adták könnyen a bőrüket, Pongó és Perl büntetőivel ismét náluk volt az előny, 89-91. Ezt Philmore közeli kosara követte, ezzel hosszabbításra mentve a találkozót, 91-91.

A ráadást a vendégek egy triplával kezdték, azonban az Alba nem engedte, hogy meglógjanak. Perl Zoltán közeli dobása után ismét kettővel ment a Falco, azonban Vojvoda két triplát is bevágott, 100-96. Filipovity szabálytalanul szerelte Váradi Benedeket, aki mindkét büntetőjét értékesítette. Az egyenlítésre sem kellett sokat várni, Keller Ákos volt eredményes a palánk alól, 100-100. Ezt Váradi hárompontosa követte, ami után Zubillaga időt kért. A rövid megbeszélésnek meg is lett az eredménye, hiszen Lester Medford kétpontosával közelebb zárkózott az Alba, 102-103. Tizenöt másodperccel a vége előtt Perl dobta be a kiharcolt büntetőit, ekkor úgy tűnt eldőlt a meccs, de pillanatokkal a végső dudaszó előtt Thomas vágott be egy hárompontost, 105-105.

A második hosszabbítást a székesfehérváriak kezdték jobban, egy hétpontos futással hagyták faképnél a Falcot, 112-105. A következő percekben a vendégek próbáltak zárkózni, de az Alba foggal körömmel védekezett, sőt Thomas és Filipovity révén további pontokat is szereztek, 115-107. Az amerikai kosárlabdázó ezután sem lassított, további pontokat szerzett, amivel végérvényesen eldöntötte a találkozót, 120-112.

A Falco KC Szombathely a kosárlabda NB I/A idei kiírásában eddig veretlen volt, utoljára még 2024. május 14-én a Szolnoki Olajtól kapott ki.