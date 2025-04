Tehetséggondozás, célratörő játékosokkal!

Orbán Attila tanítványai hétről-hétre éles meccseket játszhatnak

Fotó: icehockeypro57

- Utánpótlásban már játékos közvetítéssel is foglalkozunk javarészt U12-U13-as, korosztályoktól. Vannak kapcsolataink a környező országokban, Finnországban és az Egyesült Államokban egyaránt. Emellett együtt dolgozom a más menedzserekkel, akikkel kooperálok. Nyugodtan lehet mondani, hogy megvan a megfelelő kapcsolatrendszer. Ezért is voltam az elmúlt időszakban, Finnországban, Németországban, valamint Szlovákiában. Most jutottunk el odáig, hogy elkezdjük a felnőtt játékosok közvetítését is. Ezek olyan hiánypótló dolgok, amelyekkel itthon nem nagyon foglalkoztak idáig, vagy éppen nem megfelelően. Az icehockey67-en belül mini campeket, edzőtáborokat szervezünk, járnak hozzánk kicsik és nagyok, fiúk és lányok. Hétből hét napon keresztül folyik nálunk a képzés, az ország több pontján, több jégpályán - Székesfehérvár, Dunaújváros – is voltak már edzések, de a bázisunk Budapest. Büszke vagyok arra, hogy a stábban hiteles emberekkel dolgozhatok együtt, és sok köztük a fiatal szakember. Figyelünk arra, hogy megfelelő legyen a létszám, így egy edzőtáborban is maximum 25 fővel foglalkozunk, három-nyolc edző irányítása mellett. Természetesen ez függ az edzések tematikájától, a csoportoktól, valamint a specifikus képzésektől, amelyekben külön a hátvédekkel, és külön a csatárokkal is dolgoznak. Ennek úgy van értelme, hogy intenzív és pörgős edzéseket tartunk, ez az Elit Skill Clinic.

Van egy mentorprogramjuk is, amely mindenki számára elérhető. Ennek segítségével nyomon követik a játékosok fejlődését, biztosítva számukra a megfelelő lehetőségeket a csapatokba való bejutáshoz és a draftokon történő bemutatkozáshoz. Továbbá kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a tehetségeket külföldi jégkorong akadémiákra és szakosított kollégiumokba irányítsák.