Megszólalt az életmentő műtét után a legenda

Nyilasi Tiborért egy ország aggódott az elmúlt napokban, miután életmentő szívműtétet kellett rajta végrehajtani. A Ferencváros legendája januárban töltötte a 70. születésnapját, már akkor is az egészségügyi állapotára panaszkodott, most pedig halaszthatatlan volt a beavatkozás, amely után az egész ország és a közeli barátai is aggódtak érte. Most megtörte a csendet Nyilasi, akinek üzenetét a Facebookon közölték.

Nyilasi Tibor életmentő szívműtéten esett át

Fotó: Árvai Károly / NS

Nyilasi Tibor jobban van, otthonában gyógyul

„Jobban vagyok és ezúton nagyon köszönöm a jókívánságokat, az aggódást. A kórházból kiengednek, ezért senki ne menjen oda, otthon fogok gyógyulni, erősödni!” – osztotta meg a 70. születésnapját januárban ünneplő Nyilasi üzenetét Facebook-oldalán Wukovics-Páncsics Diana.