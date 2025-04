Életmentő szívműtéten esett át a legenda – túl van az életveszélyen

Életmentő szívműtétre volt szüksége Nyilasi Tibor – számolt be a hírről az m4sport.hu. Az információt a korábbi válogatott labdarúgó, edző, a Ferencváros legendájának korábbi játékostársa, Nagy Antal árulta el a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A labdarúgó már túl van az életveszélyen, állapota stabil.

Nyilasi Tibor életmentő szívműtéten esett át

Fotó: Árvai Károly / NS

„Nyíl az egyik legjobb játékos, akivel én valaha egy csapatban játszottam, innen is üdvözöljük, elég rosszul van, egy szívműtéten esett át, de gyorsan gyógyul" – fogalmazott a Nemzeti Sportrádiónak Nagy Antal. A Blikk információi szerint Nyilasi Tibor még a 70. születésnapjakor, január 18-án már fáradtságra panaszkodott és légszomjjal küzdött. Az orvosi vizsgálatok eredményeként Merkely Béla professzor bypass szívműtétet hajtott végre a korábbi labdarúgón, aki ezt követően el is hagyta a Városmajor úti klinkikát, de rövdesen újra rosszul lett, és kedden visszakerült a kórházba.

A Blikk felkereste Nyilasi egykori játékostársát, Szokolai Lászlót is. A korábbi futballista elmondta, minden nap ír a legendás futballistának, mivel nem engedik be hozzá. Megírja neki, hogy féltik és várják vissza, Ebedli Zoltán, Martos Győző, Mucha József és a többiek nevében is.

„Nyíl az elmúlt időszakban olykor panaszkodott, hogy fogytán az ereje, de soha nem szerette volna gyengének vagy kiszolgáltatottnak mutatni magát. Hiszünk benne, hogy most erős lesz, hagyja, hogy meggyógyítsák, s hamarosan újra átölelhetjük” – fogalmazott Szokolai.