Bravúros győzelem a Gabányiban

E.ON ELTE BEAC - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 70-75 (21-19, 17-24, 17-20, 15-12)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, néző

Vezette: Rácz Zsolt, Szilágyi Bálint, Nepp László.

E.ON ELTE BEAC: Rakita, Drahos 19/9, Moore 28/12, Koch 10/6, Vég-Dudás 4. Csere: Bajzáth 2, Bálint 6, Dobó 1. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea.

DKKA: Varga S., Marisa 32/18, Katona 3/3, Laufer 14/3, Johnson 13. Csere: Takács D. 3, Szűcs L. 2, Hegedűs J. 8/3, Dávid M. Vezetőedző: Szentpáli Gergő.

Laufer Gabriella vezére volt csapatának, nagyon sokat tett hozzá a DKKA sikeréhez

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Makenna Marisa duplájával indult a találkozó, és a folytatásban is az ő remek megoldásainak tapsolhattak a fehérvári drukkerek, és két perc elteltével 6-3-ra a DKKA-nál volt az előny. A házigazdáknál Marshay Moore volt a fazonszabász, és így egyáltalán nem volt véletlen, hogy fordítani tudtak a fehér mezesek Drahos Leila zicceréből. Szorosan alakult az állás, de Katona Boglárka triplája némi lélegzethez juttatta az övéit 5. percre, 9-12. Precious Johnsonnal azonban nem tudtak mit kezdeni a házigazdák, nemcsak eredményes volt, hanem jól szedte a lepattanókat, és védekezésben is hatékonynak bizonyult. Az első tíz végére teljesen nyitott volt minden, ez többek között annak is volt köszönhető, hogy több biztosnak tűnő helyzetet elpackáztak a Szentpáli-tanítványok, míg a BEAC az utolsó két percben egy 7-0-as sorozat indított, és ezzel megnyerte a negyedet.

A 12. percben vette vissza a vezetést a DKKA, előbb Hegedűs Janka büntetőkből, majd Marisa triplákból próbálta növelni a távolságot, 26-32. Küzdött, hajtott a fehérvári hölgykoszorú, és viszonylag biztos előnyt kovácsoltak a 15. percre, 28-37. Marisa pedig ihletett dobóformában volt, még a nagyszünet előtt elérte a 28. pontját, ebből 18-at hármasokból. Itt jegyezzük meg, hogy eddig a szezoncsúcsa 26 pont volt… Nem véletlen, hogy időt kért Mészárosné Kovács Andrea, és ettől csapatának játéka érdemben változott. Ehhez az is kellett, hogy némi zavar azért támadt a DKKA gépezetében, és Moore jóvoltából felzárkóztak tízen belülre, 35-43. Ráadásul fokozatosan elolvadt a korábbi nagy különbségű vezetés, mivel közel három percig eredménytelen volt a fehérvári gárda, és a fehér mezesek Drahos trojkáját követően újfent lőtávolon belülre kerültek, 38-43.