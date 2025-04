Dráma a legvégén, közel a kiesés?

Az Aqvital FC Csákvár jelenleg a legrosszabb formában lévő csapat az NB II-ben, hiszen a legutóbbi öt mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett, emiatt egyre lejjebb csúszik a tabellán. Tóth Balázsék a 26. fordulóban a sereghajtó Tatabánya otthonába látogattak, óriási szükségük volt a három pontra.

Szabó Bence szabadrúgás gólt lőtt az NB II-ben

Fotó: Flajsz Péter

Rájár a rúd a Csákvárra az NB II-ben

A hazaiak fehér mezben, míg a vendégek kék-sárga szerelésben léptek a gyepre. A találkozó elején inkább mezőnyben zajlott a játék, az első komolyabb lehetőségre egészen a 13. percig kellett várni, amikor is Varga Bence jobboldali szöglete veszélyesen csavarodott a kapu elé, azonban a tatabányai védők végül tisztáztak. A következő percekben ismét a pálya középső részén zajlott a játék, azonban Klausz László fiai is jelezték gólszerzési szándékukat, Derekas Zoltán próbálta bevenni a kaput, viszont a védők blokkoltak. Ezután ismét akcióba lendültek a vendégek, Dusinszki Szabolcs kapott a szélen labdát, amit gyönyörűen ívelt Nagy Zoárd fejére, a támadó viszont csak a kapu mellé fejelt. Az elpuskázott helyzetnek meglett a következménye, hiszen mindössze két perccel később már Zelizi Patrik kapuja forgott veszélyben, Árvai Dániel közelről lőtt a felső sarokba, megszerezve a vezetést a csapatának, 1-0. A félidő lefújása előtt Lapu Andor duplázta meg a Tatabánya előnyét, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

A szünetben Tóth Balázs rendet rakott a vendég fejekben, feltüzelve tért vissza a pályára a Fejér vármegyei alakulat. Nem kellett sokat várni az egyenlítő gólra, hiszen a 48. percben Karacsa Dánielt a tizenhatoson belül szabálytalanul állították meg, a büntetőt pedig Nagy Zoárd értékesítette, 1-1. A Csákvár az egyenlítés után sem lassított, mindent elkövetett, hogy hamar a saját javára billentse a találkozót. Dusinszki jó 20 méterről bombázott, azonban a lövés nem volt a legjobban helyezve, így Bese Balázs megfogta. A 64. percben jött az újabb gól, Szabó Bence szabadrúgása került be a hálóba, amit a csákvári kispad kitörő örömmel fogadott, 1-2. Pár perccel később Nagy Zoárd ismét helyzetbe kerül, azonban fejese ezúttal is elkerüli a kaput. A rendes játékidő lejártakor már úgy tűnt, hogy az Aqvital FC Csákvár megtöri a rossz sorozatát és három ponttal távozik Tatabányáról, azonban szabadrúgáshoz jutottak a fehér mezesek, amelyet Csernik Kornél végzett el. A labda magasan szállt be a büntetőterületen belülre, amelyet Jelena Richárd csúsztatott a kapuba, 2-2. Alig egy perccel később volt még egy lehetősége a sárga-kékeknek, hogy megnyerjék a meccset, azonban Mondovics Kevin egy szép lefordulás után laposan lőtt, de a kapus megfogta, így döntetlennel ért véget a találkozó. A Fejér vármegyeiek jelenleg a 12. helyet foglalják el a tabellán, mindössze három ponttal megelőzve a már kieső helyen álló Gyirmótot.