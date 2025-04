A pályán ezúttal is nyertek a fehérvári akadémisták

A Fejér vármegyeiek harmadjára is megmutatták, hogy övék a jobb csapat. A Ludovika Arénában megsérülő irányító, Tóth Péter nélkül fogadták a TF-Budapestet. A túloldalon Ivosev Tamás ezúttal is civilben, ám a kispadon, edzői mellett ülve, sokszor felpattanva figyelte a mérkőzést. Simon és Polster triplaváltásával indult a találkozó, 10-7-ig tartotta magát a vendég. Innen a Duric, Simon, Szabó trió pontjaira támaszkodva a koronázóvárosiak elhúztak és 25-10-re hozták az első negyedet. Az erődemonstráció a második játékrészben is folytatódott. A 14. percben már 33-12-nél álltak a csapatok, állandósult a húsz pont feletti különbség, 53-32 lett a félidei állás.

Szabó Zsolt (labdával) szerez kosarat a TF elleni harmadik összecsapáson

Forrás: DKKA

A harmadik negyedben huszonöt pont körül állt meg a fehérváriak vezetése, Simon Benedek nagyszerűt nyújtott, mellé Szabó Zsolt és Kuttor Gergő zárkózott fel teljesítményben. A negyed végén még inkább eléptek, 83-52-nél megvolt a harminc pontos előny is. A hátralévő időben sem változott a játék képe, a fehérváriak érezhetően erőt demonstrálni jöttek fel a pályára, míg a TF egy-egy hárompontossal próbálta tartani a lépést. A hajrában már a közte negyvenet ostromolta a DKKA, betalált Debreczeny Dávid is, a 100. pontot pedig Kuttor Gergő szerezte. A 36. percben Molnár és Szanyi akaszkodott össze, mindketten kiállítással fejezték be a mérkőzést. Büki Bence hármasa után 112-72-nél tetőzött a különbség, végül Tichov dudaszós triplája gondoskodott róla, hogy ne kapjon ki negyvennel a TF-BP ezen a végtelenül egyoldalú és értelmetlen találkozón.

A meccsen Simon Benedek (26 pont, 6/11 tripla, 8 lepattanó, 38 VAL), Szabó Zsolt (24 pont, 10 kiharcolt fault, 38 VAL) és az idei legjobbját nyújtó Kuttor Gergő (20 pont, 12 lepattanó, 35 VAL) trió húzta a gárdát. Úgy nyertek 38 ponttal és 114 dobott ponttal, hogy 16 büntetőt kihagytak. Az akadémisták a teljes párharcot tekintve a pályán 90 pontot vertek ellenfelükre.

Dávid Kornél KA-TF-Budapest 114-76 (25-10, 28-22, 33-20, 28-24)

Férfi NB I/B Piros-csoport, MKOSZ Edzőközpont, vezette: Kapusi Gábor, dr. Popgyákunik Balázs, Szalai Zsolt (Tóth Kálmán)