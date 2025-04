Elbírálták a Fejér vármegyei labdarúgó csapatok indulási kérelmét

A jelenlegi NB I-es csapatok közül 12 csapatból 11 kapta meg a következő évre szóló hazai, és nemzetközi indulási jogot. Köztük a Fehérvár FC, és a Puskás Akadémia is. Egyedül a Kecskemét nem kapott elsőosztályú licencet első fokon, viszont az NB II-ben kiesés esetén indulhatnak a következő idényben. Első osztályú licenszet kapott továbbá kilenc csapat az NB II-ből.

A lincenszkérelmek elfogadása alapján papíron 20 gárda küzdhetne meg a 2025/2026-os szezonban az NB I trófeájáért.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A másodosztályú indulási jogot három Fejér vármegyei csapat kapott. A jelenleg NB III-ban szereplő Iváncsa és a Bicskei TC-nek is sikeres volt a pályázata. Ennek köszönhetően jogilag minden akadály elhárult az NB II-ben való szereplésre egy esetleges feljutás esetén. A jelenleg is NB II-ben vitézkedő 12. helyen álló Csákvár is megkapta az indulási jogot a következő idényre. A női csapatoknál az NB I-ben szereplő Puskás Akadémia megkapta a nemzetközi induláshoz szükséges UEFA klublicencet.

Azok a klubok, akiknek a licenckérelme az április 23-i ülésen nem került jóváhagyásra, van még lehetőségük arra, hogy április 25. és május 2-a között pótolják a hiányzó dokumentumokat, hogy megfeleljenek a Klublicenc Szabályzatban foglaltaknak.