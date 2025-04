Nagy csatában kerekedett felül az Alba

Alba Fehérvár KC – Vasas SC 36-34 (17-17)

Székesfehérvár, 550 néző

Vezette: Paska Dániel, Vastag Sámuel

Alba Fehérvár KC: Aala – Szabó-Májer 2, Pavlovic 1, Szabó Kitti 10 (7), Kocsis B. 1, Utasi 6, Takó 6. Csere: Stark (kapus), Moréno, Kövér 2, Szmbatjan 7 (1), Sulyok, Szemes 1. Vezetőedző: Szuzana Lazovics.

Vasas SC: Balog – Mihály 4, Boldizsár, Dombi K. 2, Szilovics 5, Farkas Johanna 11 (6), Oláh K. 2. Csere: Mészáros V. (kapus), Nagy Nóra 5, Sápi 1, Varjas 1, Domokos D. 3, Dubán. Vezetőedző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 8/8, ill. 6/6

Különleges meglepetéssel készült a klub Nagycsütörtökön, és igaz húsvéti hangulatot varázsoltak a Köfém Sportcsarnokba. A találkozó kezdete előtt egy órával szélesre tárták a gyerekek előtt a kapukat, és elindult a létesítmény egész területén a nagy húsvéti ajándék keresés. Szabó-Májer Krisztina a fehérváriak csapatkapitánya például saját kezűleg rejtette el a csokifigurákat a lelátó széksorai közé.

Mindenesetre azt várták a hazai szurkolók kedvenceiktől, hogy folytatják hazai pályán a győzelmi sorozatukat, és zsinórban negyedik sikerüknek örülhetnek.

Volt miért visszavágni az angyalföldieknek, hiszen ősszel négygólos vereséggel zártak a Fáy utcában. Azt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a vendégeknél csaknem fél csapatra való, egykor Fehérváron megfordult játékos –Boldizsár Bianka, Dubán Nikilett, Domokos Dalma - is ellátogatott a számukra jól ismert Köfém csarnok falai közé.

Egy perc elteltével Takó Viktória vette be Balog Judit kapuját egy alsósarkos lökettel, megadva egyszersmind a meccs alaphangját. Kiegyenlített volt az összecsapás, mindkét gárda agressszívan védekezett, és ennek inkább a Vasas örülhetett, ugyanis a 7. percben Farkas Johanna már a harmadik találatát érte el büntetőből, 2-4. Látszott a fővárosiakon, hogy kis túlzással az életükért, a kiesés elkerüléséért küzdenek, mert kúsztak, másztak, minden labdáért megharcoltak. Mindez azonban egyáltalán nem zavarta Takó Viktóriát, akik Farkashoz hasonlóan szintén háromszor volt eredményes a 11. percre, 6-5. A folytatásban is egy-kétgólos különbséget láthattunk, bár többször megpróbált ellépni riválisától az Alba. Viszont a 20. percben újfent egalizált hetesből Farkas, így kezdhettek mindent elölről a hazaiak. Ráadásul Mihály Petra őrzését nem igazán tudták megoldani, és a jobbszélső akadálytalanul fickándozhatott, és az első félidőben. A 27. percben Szilovics Fanni távoli lövése okozott gondot Maddi Aaalának, ezzel rögtön a piros-fehérek voltak kedvezőbb helyzetben, 13-14. Az AFKC védekezése a játékrész utolsó harmadára puha lett, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy tetszés szerint lőtte a Vasas góljait. A 30. percben Szabó Kittit kellett lekísérni a pályáról, miután büntetőt érően szabálytalankodott vele szemben Mihály, akit ezért véglegesen kiállítottak a bírók.

A szünet után tíz másodpercen belül Szabó Kitti, és Szabó-Májer hagytak ki ordító ziccert, ellenben Takó már az ötödször mattolta a Vasas kapusát. Szinte semmi nem változott az első félórához képest, kétgólos előnynél nagyobbat nem tudott kialakítani az Alba, bár ez aztán később a 36. percben sikerült nekik Tamara Szmbatjan révén, 23-20. Ekkor úgy tűnt megtört a jég, mert az átlövő újabb találata sokkolta az XIII. kerületi csapatot, és erre Konkoly Csaba nyomban időkéréssel válaszolt. Úgy tűnt ez a lépés jótékonyan hatott számukra, mert megközelítették a házigazdák két gólra, de Utasi Linda felsősarkos bombája alaposan lehűtötte őket, 26-23. Ám nem tudott fellélegezni az Alba, nekidurálta magát a Vasas, és a 46. percre megint utolérte őket Domokos találatával, 27-27. A Fehérvár ellenben képes volt még újítani, dacára annak, hogy a találkozó hajrájában több alkalommal is főszereplővé váltak a játékvezetők, és téves ítéleteikkel borzolták a kedélyeket. Az utolsó három percet 34-32-es Alba előnnyel indították a felek, de Szemes Szonja és Szabü Kitti végképp elvarrta a szálakat, góljaik a végeredmény szempontjából döntőnek bizonyultak. Remekül küzdöttek Szuzanna Lazovics tanítványai, megérdemelten zsebelték be az újabb pontokat.