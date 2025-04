Csodaszép úszónő rabolta el Milák Kristóf szívét – fotóval

Az elmúlt években Milák Kristóf amiatt került reflektorfényben, mert teljesen mellőzte a médiában való szereplést, hosszú ideig egyáltalán nem is nyilatkozott a sajtónak. Most a Magyar Nemzet szúrta ki, hogy rátalált a szerelem a világklasszis úszóra, akinek szívét egy 19 esztendős ifjú úszónő rabolta el a szívét.

Milák Kristóf és kedvese, Pádár nikolett 2022-ben az ob legjobbjai lettek

Fotó: Magyar Úszószövetség

Milák Kristófra rátalált a szerelem

A párizsi olimpián 100 méter pillangón arany, 200 méteren pedig ezüstérmes úszó a kaposvári országos bajnokságon mutatkozott először kedvesével, Pádár Nikolettel. A 19 esztendős Európa-bajnok úszónő és Milák Kristóf a hírek szerint fél éve van együtt, már korábban is pletykáltak szerelmükről, azonban ezt senki sem erősítette meg, az ob-n azonban félreérthetelenül bebizonyosodott, hogy több van köztük barátságnál. Milák mindig is féltette magánéletét, ahogy említettük is, a pályafutásáról sem nyilatkozott mostanában, nemhogy a szerelmi életéről.

Pádár Nikolett az M4 Sport Év Sportolója Gálán is részt vett

Forrás: borsonline.hu

Pádár Nikolett a 2022-es ifi vb-n összesen öt aranyérmet szerzett, a felnőttek között is állandó szereplője a világversenyeknek, ráadásul a tavalyi belgrádi Európa-bajnokságon 100 gyorson bronzérmet szerzett, a váltókkal pedig három aranyat is behúzott, a decemberi hazai rövid pályás vb-n pedig ugyancsak a váltóval történelmi ezüstérmet szerzett. Emiatt egyértelműen kijelenthető, hogy Pádár a magyar úszósport kiemelkedő tehetsége már évek óta, amire persze az Egyesült Államokból is felfigyeltek.

Nagy próbatétel vár emiatt az ifjú úszókra, hiszen Pádár Nikolett az ősztől követi Kós Hubertet, és ő is a világ leghíresebb úszódzőjétől, Bob Bowmantől tanulhat majd a Texasi Egyetemen, így a távolság miatt érdekes időszak elé néz Milák és kedvese.

Pádár Nikolett már a felnőtt világversenyek rendszeres szereplője

Forrás: borsonline.hu

A borsonline.hu három érdekes tényt is összeszedett Milák Kristóf szerelméről, amelyből kiderül, már 4 évesen úszott, 6 éves kora óta pedig versenyez. Nem véletlen ez, hiszen nagymamája is versenyszerűen úszott. Szegeden nőtt fel, ahonnan bár már elköltözött, de így is a mai napig nagy kedvence a település, a helyi halászlét pedig imádja.