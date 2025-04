Megrángatná az Adony az oroszlán bajszát

Sárosd (5.) – Enying (14.) – ősszel 6-0

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Gyenge napot fogtunk ki Ercsiben, bár az első 30 percben háromszor álltunk a kapusukkal szemben ziccerben, de ezeket nem tudtuk értékesíteni. Ezt követően pedig kizárólag egyéni hibákból kaptunk gólokat, csapatként sem funkcionáltunk jól, és nem is játszottunk jól. Más kérdés, hogy érintés nélküli szögletből, valamint eladott labdákból talált be ellenfelünk, ez pedig egyik csapat sem tudja elviselni. Az Enying ellen az őszi végeredménnyel kiegyeznék most is, főleg azért, mert a meghatározó játékosaink hetek óta összedrótozva játszanak, ők sajnos nem is tudnak így igazán pluszt hozzátenni a csapat játékához. Emiatt nagy valószínűséggel a fiataloknak adok több lehetőséget, megpróbáljuk pihentetni azokat, eddig nagyobb terhelés alatt játszottak, három-négy helyen egészen biztosan változtatni fogok. Mindezektől függetlenül hazai pályán feltétlenül győzelmet várok!

Bodajk SE (13.) - Ercsi Kinizsi (12.) - ősszel 1-3

Rigó Gábor a Bodajk SE vezetőedzője: - Megint ezer sebből véreztünk, és ez meglátszott az Ikarus elleni mérkőzésen is. Két meghatározó játékosom - Farkas Csongor, és Kajdi Roland - hiányát megéreztük, velük talán még jobb mérkőzés játszhattunk volna velük, amelyben benne lehetett volna a pontszerzés is. Az Ercsi ellen is remélem, hogy legalább egy pontot itthon tudunk tartani, és ahogy az eddigi hazai meccseinken, úgy továbbra is jó játékot nyújtunk. Amennyiben hasonlóan teljesítünk, mint a Csór, illetve a Martonvásár csapataival szemben, akkor bizakodóak lehetünk. Kovács Tibor Dávid bokaszalag-gondokkal küzd, így játszotta végig a legutóbbi mérkőzést is, a többiek egészségesek, számíthatok rájuk.

Tóvill-Kápolnásnyék (7.) – Martonvásár (6.) (Tordason) – ősszel 4-0

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Nagyon örülnék annak, hogyha nem mi futnánk az eredmény után, hanem mi szereznénk az első gólt. Ezért jobb csapat nálunk a Sárbogárd, és küzd a dobogóért, mert ők négyből három helyzetet értékesítettek, nekünk pedig a lehetőségeinket az első félidőben egyáltalán nem sikerült gólra váltani. A Martonvásár ellen mindig parázs meccseket játszunk, többször mi nyertünk, de most nem leszünk könnyű helyzetben, mivel nagyon sokan fognak hiányozni a csapatból. Varga József öt sárga lapos, Kharboutli Noor Dániel tíz sárga lapos, Csörge Ciprián a térdével bajlódik, Gáspár Benedek Spanyolországban tartózkodik a héten, Őz Zalán és Lipóth András Olaszországban tanulnak, így aztán éppen hogy megleszünk majd tizenegyen. Bízom, benne van olyan jó a jelenlegi keret, hogy nem érezzük meg a hiányukat, és Tordason tudjuk tartani a három pontot.