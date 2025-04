Az Újpest nyerte az idegek csatáját

Az összecsapás első pontját az Újpest szerezte, azonban Markovic révén gyorsan érkezett a válasz a MÁV Előrétől. Ezután egymást váltogatták a pontszerzők, egyik csapat sem tudott legalább kétpontos előnybe kerülni, ez egészen 6-5-ös fehérvári vezetésig ment így, ekkor Pallag váltott pontra egy támadást. Ezt Finé Martínez hibája követte, így már három ponttal ment a vendég alakulat. Jelinkova és Tarin vezetésével felzárkóztak a lila-fehérek, és egészen sokáig egy-két ponton belül voltak, azonban 14-15-nél következett egy négypontos fehérvári futás, amivel úgy tűnt kezd eldőlni a szett. A fővárosiak nem adták könnyen magukat, többek között Märc ász nyitásának és Grafort pontot érő sáncolásának köszönhetően 21-21-re fel is zárkóztak. A MÁV Előre Foxconn nem engedte, hogy kicsússzon a kezéből a szett, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Pallag erős ütésével megnyerte az első játszmát 22-25.

Óriásit küzdött a mérkőzésen a MÁV Előre.

Fotó: Fehér Gábor

A második szettben átmentették jó játékukat a vendégek. Bár az Újpest végig ott volt a játékrész elején a MÁV Előre nyakán, stabil három pontos előnyt épített ki Kaszap Tamás csapata. Két MÁV Előre hibát követően viszont Szatmári révén kiegyenlítettek a budapestiek, majd 10-9-re át is vették a vezetést. A vendégek vezetőedzője ekkor időt kért. Ezután visszajött a játékrészbe a székesfehérvári csapat, Andersson egymást követő két pontjának köszönhetően 12-12 lett az állás. Ezután ismét az UTE vezetett két ponttal, amiből ismét visszajött a Loki, Markovicnak és Orosz Biankának köszönhetően. Ahogy az előző játszmában, itt is folytatódott az elképesztően szoros küzdelem. Markovic egy óriásit mentve akadályozta meg, hogy nagyobb előnyt építsenek ki a lila-fehérek, a szett végére 19-19-el fordulhattunk rá. A 20. MÁV Előre pontnál a székesfehérváriak vezetőedzője akkorát üvöltött örömében, hogy az még az élő közvetítésben is hallható volt. Az utolsó 3 pontra 22-22-vel fordultak a csapatok, és ismét a horvát légiós Markovic révén szettlabdához jutott, ám ezt kivédekezte az UTE. Így kettővel kellett nyerni a szett megnyerése érdekében. Sziládi rontott szervájáért nagy árat fizetett a Loki 26-26-nál, mert ezt követően két újpesti ponttal megnyerték a játszmát a hazaiak, és ezzel kiegyenlítettek 28-26.