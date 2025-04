Eredményes hétvégét zártak a III. Kóczián Kupán

A tornán részt vett a még csak U13-as Ágoston Koppány is, aki két-három korosztállyal feljebb lévő ellenfelekkel játszott edzőmérkőzéseket, amely a 10 nap múlva esedékes Magyar Kupára való felkészülését segítette. A Kopi becenévre hallgató fiatal tehetség öt darab összecsapáson lépett a szorítóba, amely során minden alkalommal felvette a kesztyűt a nála jóval tapasztaltabb és idősebb ellenfelek ellen. A MÁV Előre SC másik fiatal sportolója, Cellár Ferenc, U15-ben negyedik tétmérkőzését is megnyerte, Bíró Bálint ellen. Így továbbra is 100%-os győzelmi aránnyal rendelkezik a tétre menő mérkőzések tekintetében. A másik fehérvári érdekeltségű U15-ös párharcon Lakatos Áron, Serbán Szebasztiánnal küzdött meg, aki azonban jobb ellenfélnek bizonyult a találkozó során.

Remek hétvégét zártak a MÁV Előre fiatal sportolói. Fotó: MÁV Előre SC - Ökölvívás / Facebook

A lányok mezőnyében U15-ben Tóth Viktória az UTE bokszolójával, Toldi Liával mérte össze ismét tudását. Korábbi csatájukon a budapesti sportoló simán győzni tudott, azonban a mostani küzdelmük jóval kiegyenlítettebb volt, de végül ismét az újpesti lány kezét emelték a magasba a találkozó végén.