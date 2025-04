Hatalmas sikerekkel távozott Pécsről a MÁV Előre!

Az idei kiírás akkora népszerűségnek örvendett, hogy a szombati és vasárnapi programot az előzetes kezdéshez képest egy órával előrébb kellett hozni, a nagy számú nevező miatt. A MÁV Előre ökölvívó szakosztályából hatan mentek a kötelek közé az eseményen.

Dancsa Jázmin Magyar Kupa győzelemmel távozott Pécsről

Fotó: MÁV Előre SC - Ökölvívás / Facebook

Az első versenynapon pénteken fiú U13 44kg-ban Cellár Ferenc magabiztos ütésekkel, az első menetben megverte ellenfelét. Lány U15-ben Tóth Viktória 57kg-ban sajnos elveszítette, a nagykanizsai színekben induló Tejfel Fruzsina ellen vívott mérkőzését. Fiú U15-ben Lakatos Áron 50kg-ban, a tatabányai Nagy Rubennel mérkőzött meg. Az első menetben mindketten leginkább támadásra építetkztek, ütéstől való elhajlást, vagy kivédést nem igazán lehetett látni kettejük párharcán. Két ütés azonban igen erősen eltalálta a fiatal székesfehérvári bokszolót, így a menet végén Nagy Rubennek a kezét emelték a magasba.

Szombaton elsőként a 8. párban volt székesfehérvári érdekeltség. Fiú U13-ban Ágoston Koppány lépett a kötelek közé, ellenfele a kaposvári Ságvári Rikárdó volt. Koppány az első pillanattól kezdve remekül öklözött, több tiszta találatot vitt be ellenfelének. A viadal nem is tartott sokáig, egy perc után a MÁV Előre sportolója léphetett ki győztesként a szorítóból. Női U15 57 kg-ban Rétegi Lilinek az a Tejfel Fruzsina volt az ellenfele, aki előző nap Tóth Viktóriát búcsúztatta a további küzdelmektől. A mérkőzés rendkívül kiegyenlített volt, mindkét lány egyformán vitt be ütéseket egymásnak. Ám a második menetben három igen komoly ütést vitt be Tejfel, ami után rászámoltak Tóthra, végül a székesfehérváriak edzője bedobta a törölközőt, és ismételten a nagykanizsai lány került ki győztesen. A 16. párosításban a tegnapi nap folyamán továbbjutott Cellár Ferencnek Harkály Sándorral kellett megküzdenie. Az első menet során Cellárnak volt több bevitt találata, de Harkály is odaütött párat a fehérvári bokszolónak. A második menet során kiegyenlített küzdelem zajlott, a mérkőzés végén megosztott pontozással a MÁV Előre sportolóját juttatták a döntőbe a pontozóbírók.