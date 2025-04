Hazai pályán javíthatnak

Hiába próbált mindent megtenni a Loki hogy legalább egy szettet be tudjon húzni az UTE elleni első mérkőzésen, a lila-fehérek kihasználták erőfölényüket már az első játszmától kezdve. A második szettben úgy tűnt talán lehet esélye a vendég fehérváriaknak, de a végjátékban az Újpest megnyerte ezt a játszmát is. A harmadik szettben volt a legnagyobb esély arra hogy szépíteni tudjon a MÁV Előre, de az Újpest 5 pontos fehérvári vezetés után sem adta fel, és végül szintén 25-20-re nyerte meg a játékrészt, és ezáltal a mérkőzést is. A mérkőzés után a vendégek mestere nyilatkozott a hunvolley.info-nak

Fotó: Kricskovics Antal

– Minden játékelemben jobban kell teljesítenünk, a mai nap csak a harmadik szettben tudtunk csapatként működni. – mondta el a mérkőzést követően Kaszap Tamás a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.

Szombaton hazai pályán vághat vissza a MÁV Előre

A párharc második mérkőzését szombaton 16 órakor rendezik meg a MÁV Előre Röplabda Centerben. A mérkőzés játékvezetői Sík Barbara és Takács Ádám.