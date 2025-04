Egy győzelemre a döntőtől

Az első játszma elején leginkább egymás hibáiból szereztek pontot a csapatok. A Vegyész bár próbálkozott hárítani a székesfehérváriak labdáit, végül a csapatkapitány Redjo Koci révén átvették a vezetést a vendégek, de végig ott loholt a MÁV Előre nyakán a kazincbarcikai együttes. Ezután három pontos előnyt épített ki a Loki, amely a Kazincbarcika időkérése után tovább növekedett. Ezután az első mérkőzésre jellemző rendkívül magabiztos játékkal utcahossznyi előnyt épített ki a MÁV Előre, amely Szabó Vilmos elképesztő mentésének köszönhetően már 8 pontos volt. Ezután Szabó egy ász nyitással újabb pontot szerzett, ezzel gyakorlatilag eldöntve a szettet a vendégek javára 14-25.

Idegenben is könnyedén győzött a MÁV Előre.

Fotó: Nagy Norbert

A második szett is kiegyenlítetten indult. Mindkét csapat több hibás szervát is vétett, amely miatt sokszor egyenlő volt az állás. Emiatt nem tudot előnyt kiépíteni a MÁV Előre a játékrész elején, ám 7-9-es állásnál megtört a jég, és Koci elementáris erejű labdáját nem tudta hárítani a Vegyész csapata, így ezt követően 4 pontos rohanást vitt véghez a székesfehérvári csapat. Hiába kért időt a hazaiak mestere Tornyai Miklós, a Loki már kétszer annyi pontot szerzett a játszma során mint a Kazincbarcika, és 7-14-re vezetett. Ezt követően ismét hengerelt a MÁV Előre, és hiába próbált visszajönni a Vegyész, ezt a szettet is simán behúzták a vendégek 14-25.

Hiába jött vissza a Vegyész, lezárta a mérkőzést a MÁV Előre

A harmadik játszmát a kiváló formában játszó Szabó Vilmos pontjával kezdte meg a vendég csapat. Ezt követően viszont a Kazincbarcika a mérkőzés során először átvette a vezetést, és egy rendkívül kiegyenlített csata vette kezdetét. A Vegyész mindent elkövetett annak érdekében hogy szettet tudjon nyerni, azonban a saját hibáknak és a MÁV Előre blokkjainak köszönhetően 2 pontnál nagyobb előnyt nem tudtak kiépíteni. Sőt, a MÁV Előre kihasználta a barcikaiak által elkövetett hibákat, és már 3 pontos vezetést is kiharcoltak, amikor jött a kazincbarcikai időkérés. Ám ez csak a Lokinak kedvezett, akik már megduplázták a játékmegszakítás előtti előnyüket. Ekkor azonban kissé szétesett a vendég csapat, és 12-14-re visszajött a Vegyész, emiatt Omar Pelillo kérte ki a mérkőzés során az első időkérését. A játszma végéhez közeledve kikérte második idejét is a hazai gárda, ám végül a Loki megnyerte a mérkőzést, és már csak egyetlen győzelem választja el a döntőtől a székesfehérvári csapatot 22-25.