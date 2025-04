A kevesebb hiba döntött – Döntős a MÁV Előre!

A találkozó kezdetén Eke Péter pontjával, és Szabó Vilmos ász szervájával 3 ponttal vezetett a MÁV Előre, amelyet Pesti Marcell egy elemi erejű ütéssel négyre növelt. A Vegyész viszont nem adta fel, szorosan ott volt a hazaiak mögött a játszma során, a Loki azonban remekül tudta kontrollálni a vendégek rohamait. Ebbe az is belefért, hogy 3 alkalommal is túlütötték a labdát szervánál a székesfehérváriak. Nem sokkal később már öt pontos volt a differencia a felek között, jött is az időkérés a barcikaiaktól. Ez a rövid szünet azonban a MÁV Előrének jött jól, akik már 7 pontra, 14-7-re vezettek a játékrészben. a nagy előny tudatában sem lassítottak a koronázóvárosiak, Bakiri lábbal védett ki egy kazincbarcikai próbálkozást, melynek eredménye egy hazai pontszerzés lett. Két vendég cserét követően azonban mintha egy másik Vegyész lett volna a pályán, és két pontra megközelítették a Lokit, Omar Pelillo pedig elérkezettnek látta, hogy kikérje első idejét. A szett vége előtt 20-17-volt az állás, ami remek alkalmat biztosított arra, hogy a vendégek mestere, másodjára is kikérje idejét. Végül nem sikerült fordítaniuk, és a hazaiak megnyerték az első játékrészt 25-21.

Hatalmasat küzdve jutott a fináléba a MÁV Előre.

Fotó: Nagy Norbert

A második játszma elején a Vegyész óriásit küzdve igyekezett lőtávolon belül maradni a székesfehérvári együtteshez. Ehhez az is kellett, hogy ismét több rossz szervát vétsenek a hazai oldalon, amely meg is bosszulta magát, 7-7-re kiegyenlített a Kazincbarcika. Hazai időkérés után a vendégek kerültek fölénybe, akik már három ponttal vezettek. Ekkor pár hangos, aggódó sikoly is felharsant a lelátón, Szabó Vilmos pedig a pályán próbálta megnyugtatni játékostársait. Ebből a rossz sorozatból visszajött a Loki, és 12-11-re ismét vezetett. Ezután négy pontos előnyt építettek ki játszmán belül a hazaiak, de a Vegyész ebből is vissza tudott jönni, és ezt követően hatalmas csata alakult ki a pályán a szettgyőzelemért, amelyet végül ismét a MÁV Előre húzott be. Így már csak egyetlen szett választotta őket el a finálétól 25-21.