A vér is folyt a magyar válogatott mérkőzésén

A magyar válogatott az elit csoportos jégkorong világbajnokságra való felkészülés jegyében tartott „Veletek Bárhova" turné során ezúttal a Győri Egyetemi Jégsport Központban lépett jégre Norvégia ellen. A mieink korábban kétszer már legyőzték Ausztriát, így várhatták a norvégok elleni összecsapást.

A magyar válogatott óriási győzelmet aratott Norvégia ellen

Fotó: NAGY NORBERT

Küzdelemből nem volt hiány, csattantak a pofonok a magyar válogatott meccsén

Az első harmadban jól indított Magyarország, egy emberelőnyös szituációban bő három perc után előnybe kerültünk, Laskawy Ferenc volt eredményes, aki először volt eredményes a nemzeti csapatban, 1-0. Az öröm nem tartott sokáig, hiszen Philip Granath mindössze 1:33-mal később egyenlített, 1-1. A folytatásban igazán kemény küzdelem alakult ki a jégen, csattantak a pofonok itt is, ott is, gólt azonban csak a magyarok szereztek, a 17. percben Galló Vilmos volt eredményes, 2-1.

A második felvonás kiegyenlített játékot hozott, azonban a durvaság ezúttal is uralkodó volt, Ortenszky Tamást bő hat perc után kiállították, Petter Andersen révén pedig ezt kis is használták a norvégok, és egyenlítettek, 2-2. Ezután a mieink próbáltak mindent megtenni azért, hogy visszavegyék a vezetést, de ez nem sikerült, azonban kapott gól nélkül sikerült lehozni a hátralévő időt a szünetig, annak ellenére is, hogy kétszer is emberhátrányban kellett védekezni.

A harmadik harmad ismét kemény játékot hozott, a helyzetek is akadtak, gólt azonban ismét a norvégok szereztek, egy emberelőnyös helyzetben Petter Vesterheim volt eredményes, 2-3. Nem sokkal később Kristian Ostby csúnyán ütközött Horváth Alexxel, aki lentmaradt a jégen, úgy kellett felsegíteni, azonban a játékvezetők nem ítéltek kiállítást, hiába ment egyértelműen fejre az ütközés, és „köpött vért" a magyar játékos. Talán ettől is erőre kaptak a mieink, akik emberelőnyben nem tudtak egyenlíteni, de Mihalik Andráshoz jutott el a pakk egy váratlan húzást követően, majd a kapust átverve megszerezte első góját a hatodik meccsén a válogatottban, 3-3. Már két perc sem volt hátra, amikor emberelőnybe kerültünk, Galló Vilmos pedig egy kis szerencsével, de bevette a norvég kaput, majd üres kapunál Mihály Ákos is betalált, ezzel beállítva az 5-3-as végeredményt.