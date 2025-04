Idegőrlő csatában maradt bent a divízió 1/A csoportban a magyar U18-as válogatott

Az utolsó harmad elején a magyar csapat táborozott le az osztrák harmadban. Prem Zsombor kiállításával viszont az osztrákok szorították be a magyarokat a saját harmadukba. Több veszélyes helyzetet is összehoztak ez idő alatt, leginkább a kapu előtti "káoszra" építették próbálkozásaikat. A korongot a kapu előterébe bejátszva kihasználva próbálták bejuttatni a korongot Gyulai kapujába, ám ez végül nem sikerült. A feszültség egyre jobban tapintható volt a csapatok között, nagyon benne volt a levegőben hogy verekedés törjön ki. A játékot is inkább a védekezés határozta meg, veszélyes lehetőség nem igazán alakult ki egyik oldalon sem a mérkőzés utolsó 10 percére közeledve. A mérkőzés vége előtt 8 perccel 4 a 4-ben folyt a játék, és Nagy Dominik kétszer látványosan körbekorcsolyázva tartotta bent a korongot az osztrák harmadban. ezt követően Osztoics előtt adódott óriási lehetőség, de hatalmas spárgával védte Haitzmann a lövést. Az utolsó 5 percre mindent egy lapra feltéve támadott az Ausztria nemzeti csapata, az utolső másfél percre a kapusukat is lehozták de gólt végül nem tudtak szerezni. Így a Magyar válogatott maradt a divízió 1/A csoportban, Ausztria pedig kiesett a divízió 1/b osztályba.