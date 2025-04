Elvesztette a világkupa szuperdöntőjét a magyar válogatott

A mérkőzés elején a görögök szereztek meg a vezetést, amire a DFVE játékosa, Dobi Dorina válaszolt a mások oldalon. Ezt követően Neszmély Boglárka kifogott egy ötméterest, de egy kihagyott magyar lehetőséget követően ismét a görögöknél volt az előny, majd ismét kiegyenlítettünk. A játékrész utolsó két percében ismét a kék-fehéreknél volt az előny, és a negyed utolsó 30 másodpercében már 3-5-ra kétgólos volt a különbség. A negyed utolsó másodpercben Hajdu Kata a rövid sarokba talált be, így 4-5-el zárult az első játékrész.

A görögök remek védekezését nem tudta feltörni a dunaújvárosi Garda Krisztinát is a soraiban tudó magyar nemzeti együttes.

Fotó: Kovács Anikó

A második negyed elején kimaradtak a lehetőségek mindkét oldalon. azonban Peresztegi-Nagy Kinga kiállítását kihasználta az ellenfél, és ismét két góllal vezettek a görögök. Mindkét csapat remek védekezést mutatott be azonban bosszantó volt, hogy a kék-fehérek olyan jól zárták a szögeket, hogy négy támadás alatt sem tudtak lőni a mieink. A játékrész utolsó 15 másodpercében emberelőnybe került a magyar csapat, azonban Hajdu Kata a kapufát találta el, így 4-6-al vonulhatott szünetre a két nemzeti csapat.

A folytatásban a görögök már három gólos előnyt épített ki, majd kiharcoltak egy ötméterest is, azonban Neszmély ismét kivédte a büntetőt. Majd a következő támadásból Faragó csökkentette két gólosra a különbséget,de Eleftheria Plevritou vette be a magyar kaput, majd egy újabb görög találatot követően már 6-10-re vezetett az ellenfél. Cseh Sándor szövetségi kapitány kapust cserélt, és Torma Luca váltotta Neszmélyt. Ezután a DFVE játékosa, Garda Krisztina talált be, de erre is tudtak válaszolni a kék-fehérek. 30 másodperccel a játékrész vége előtt ismét Plevritou talált be, így 7-12-vel kanyarodtunk rá az utolsó negyedre.

A negyedik negyed elején Tiba Panna talált be, majd kivédekezett a magyar csapat egy emberhátrányt. A játékrész utolsó percében még Garda tudott szépíteni, amely után több gól nem született, így 9-13-ra megnyerte a döntőt a görög nemzeti együttes.